На период осенних каникул для ребят Буда-Кошелевского района свои двери распахнули воспитательно-оздоровительные лагеря. Для 235 мальчишек и девчонок это отличная возможность интересно и с пользой провести свободные от учебы дни.



Лагеря организованы в 12 учебных заведениях. Воспитанников ждут как в городских, так и в сельских школах. Главная их цель – создать для детей благоприятные условия для отдыха, оздоровления и творческого развития. Впереди у ребят насыщенная программа: спортивные соревнования, творческие мастер-классы, интеллектуальные викторины, экскурсии и, конечно, общение с друзьями.

Корреспондент «Авангарда» побывала в учреждениях образования райцентра, чтобы своими глазами увидеть, как организован отдых ребят. В начальной школе жизнь в лагере «Радуга» кипит с самого утра. После зарядки и сытного завтрака для детей начинается череда увлекательных мероприятий. Они активно участвуют в викторинах, пробуют свои силы в конкурсе рисунков и обсуждают любимые книги за круглым столом. Особый акцент – на безопасности: ребята проходят квесты и участвуют в беседах о правилах дорожного движения.

В гимназии программа не менее насыщенная. Школьники участвуют в творческих мастер-классах, общаются с инспекторами по ИДН, проводят время на свежем воздухе и посещают районные мероприятия.

Отдельное внимание в лагерях уделяется и укреплению здоровья ребят через качественное, сбалансированное трехразовое питание. В рационе обязательно присутствуют свежие овощи и фрукты, мясные и молочные продукты, что дает необходимый заряд энергии для активного отдыха.

Учреждения культуры также присоединились к организации детского досуга. Так, историко-культурный центр приглашает на лекции и мастер-классы в картинную галерею им. Е.Е. Моисеенко. Центральная районная библиотека проводит литературные игры и уроки безопасности, а ЦРДК – музыкальные часы, дни открытых дверей и дискотеки.

Елизавета Малая

Фото автора