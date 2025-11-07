С наступлением сентября в Беларуси действуют обновленные ПДД — с поправками, внесенными Указом Президента №295. В том числе они затрагивают автомобилистов, которые ранее приобрели или планируют купить всесезонные шины. Нововведения выдвигают четкие требования, какой маркировкой должны обладать автошины, чтобы не нарушать правила вождения в зимние месяцы.



Чем всесезонные автошины отличаются от сезонных и какие требования к ним выдвигают новые ПДД, рассказывает Глухов Петр из компании «Автосеть».

Причины растущего спроса на всесезонные шины

Десятилетие за десятилетием зимняя погода становится мягче. Если 30 лет назад видеть сугробы и кататься на санках было делом привычным, на стыке 2024-2025 гг. снежный зимний день казался едва ли не праздником. И так не только в Беларуси. Даже жители южных регионов Финляндии путешествуют в поисках снежных пейзажей и забав. Закономерно, что немало автолюбителей отказывается от зимней авторезины, ведь при повседневных поездках в ней мало прока, а забот и расходов они прибавляют. Отказываются в пользу всесезонной.

Всесезонная шина — в общем и целом точно такой же черный тор, как летняя или зимняя. Различия между ними в деталях. Первая деталь — рабочая температура: условно говоря, всесезонный состав резины рассчитан на диапазон -10…+30 ℃, при этом зимний способен переносить глубокие морозы, а летний не мякнет под открытым солнцем. Вторая деталь — дизайн протектора. Всесезонный протектор понемногу берет у летнего и зимнего, чтобы и на асфальте рулить, и на снегу грести.

Слева направо: летний, зимний и всесезонный протектор

Если производитель правильно подобрал смесь и учел нюансы вождения на разных типах покрытий, «всесезонка» будет работать так, что большинство водителей останется удовлетворенными. Имея положительный опыт вождения и передавая его своему окружению, они мягко подталкивают к мысли купить всесезонную резину и не знать бед с шиномонтажом и хранением колес. Поэтому покупательский спрос белорусов к круглогодичным покрышкам за последние пять лет удвоился.

Новые требования к шинам для зимнего вождения

«Всесезонные» на английский переводится как All Seasons. Поэтому в прежней редакции ПДД Беларуси любые шины с маркировкой «All Seasons» получали допуск к зимнему вождению. Новая редакция отменяет это разрешение и вводит обязательное наличие маркировки M+S и маркировки, изображающей горную вершину с тремя пиками и снежинкой внутри нее. Последнюю в народе называют просто «снежинкой».

«Снежинка внутри горы» и M+S — обязательные маркировки для зимнего вождения

Обязательное наличие маркировки-снежинки — очень здравое нововведение в обновленных ППД, и оно согласуется с практикой европейских стран. Ее важность в том, что она подтверждает: шина успешно прошла тест на сцепление со снежным полотном. Никакая другая маркировка такого смысла не несет, в том числе словосочетание All Seasons или ему подобные.

Исходя из сентябрьских правок, можно вывести правило, которому автомобилисты должны следовать при подготовке к зимнему сезону 2025-2026 гг.: с 1 декабря по 28 февраля в Беларуси разрешено ездить только на шинах с маркировками «M+S» и «снежинка» (обязательно обеими).