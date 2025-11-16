Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Этот год выдался экстремально сложным из-за погодных катаклизмов. Но благодаря вашим профессионализму, усердию и рачительному отношению к родной земле в стране собран рекордный урожай зерновых, зернобобовых и рапса — более 11 млн т», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что стабильная работа всех звеньев АПК позволила выполнить государственный заказ по поставкам зерна, заложить семенной фонд, заготовить нужный объем фуража для животноводства, собрать достойный урожай технических культур, загрузить мощности перерабатывающих предприятий.

«Полностью обеспечена продовольственная безопасность страны, растет экспортный потенциал. Такой высокий результат стал возможным благодаря труду тысяч людей, для которых земля — источник вдохновения и силы, — говорится в поздравлении. — Убежден, что вы справитесь с любыми задачами, стоящими перед сельским хозяйством, и мы еще не раз будем гордиться вашими успехами».

Президент пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, счастья и новых свершений во благо любимой Беларуси.

