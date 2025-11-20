Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует председателей райисполкомов быть полноценными руководителями на местах, принимать необходимые решения и нести за них ответственность. Об этом глава государства заявил, принимая кадровые решения в отношении местной вертикали власти, передает корреспондент БЕЛТА.

«Смотрите, мужики, все замкнуто на вас. Вы там — как вратарь в воротах. Там уже за спиной никого у вас нет. Вы — крайние. И спрос будет у вас за это. Вот такая ваша жизнь и судьба, — сказал глава государства. — Председатель райисполкома, руководители на местах — вы как на стекле. Вы просматриваетесь со всех сторон. Спрятаться там не получится. Люди видят вас, и люди разные. И они вас по-разному будут оценивать. Поэтому должна быть твердая целенаправленная линия. Вы должны ей следовать. Сегодня не понимает человек — завтра поймет. Это всех касается».

Александр Лукашенко напомнил, как в 2020 году в период пандемии коронавируса многие не воспринимали и не понимали его подходов. «Что сейчас? Возьмите эту пандемию. Оказывается, Лукашенко был прав», — заметил он.

Глава государства обратил внимание, что и сейчас есть COVID, но вокруг этой темы нет коронопсихоза, который гробил людей. «Все в нашей голове, вся болезнь, — подчеркнул Президент. — Но я сжал зубы и делал дело».

«Скажу откровенно: в подавляющем большинстве начальники шли за мной, выполняли мои решения. А так должно и быть в наше время. Поэтому вы там начальники, вы руководители. У вас все в руках. Делайте, несите ответственность, давайте результат», — напутствовал белорусский лидер.

Отдельно глава государства напомнил о задаче заниматься вопросами, которые волнуют людей на местах. «Не обижайте людей. Вы должны их принимать, вы с ними должны разговаривать», — сказал он.

Александр Лукашенко в этом плане особо подчеркнул необходимость четкого разграничения сферы ответственности и полномочий. «Приехали сенаторы, депутаты, кто-то еще. Пришли люди на прием. А они (приехавшие проводить прием граждан. — Прим. БЕЛТА) вам указания дают, что где делать. Надо это прекращать. Прием граждан должен быть, все должны принимать. Но надо понимать, кто кому дает указания. А то у нас научились: из Минска кто бы ни приехал — дают указания председателям райисполкомов. Да они им не подчинены. Поэтому здесь должен быть соответствующий порядок», — обратил глава государства внимание на проблемный аспект.

Он пояснил, как надо действовать в данном случае: «Увидели что-то на приеме не так — пожалуйста, замечание положите на стол председателя райисполкома. И проконтролируйте, как будут решаться эти вопросы. И не надо забрасывать местные органы власти ненужными вопросами».

«Поэтому вы руководители. И руководите. У вас один там начальник, и то относительно, — это губернатор. Если он в чем-то не прав — информируйте. Там уполномоченные, помощник Президента и губернатор. Вот тройка. Я не агитирую вас к тому, чтобы вы не обращали внимания на замечания депутатов, сенаторов и других. Потому что, ну где-то просмотрели, может. Ну посмотрите и примите соответствующие решения. За свои решения вы будете нести ответственность. Не решили — вы тоже за это отвечаете», — довел Александр Лукашенко схему работы для руководителей районов.

Коснулся глава государства и вопросов социальной сферы, особенно на селе. Например, функционирование школ и организация подвоза детей, лечебных учреждений.

«Это ваше дело. Но не должно быть бездумно: закрыли школу, закрыли ФАП, какую-то участковую больницу и создали проблему. Ну вы поговорите с людьми. Сами же будем стариками. Старик старику рознь. Кто-то может идти, кто-то не может. Поэтому посмотрите. Может, вам это и не дорого — оставить какой-то там пункт и фельдшера хотя бы, который поговорит с этим человеком и, как говорят, таблетку какую-то даст», — сказал Президент.