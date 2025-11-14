В этом году они начались с посещения храма Рождества Пресвятой Богородицы г.п. Уваровичи. Отец Вадим Грицков рассказал участникам мероприятия об истории храма и жизни прихода.

Торжественное открытие XI районных Покровских образовательных чтений состоялось в стенах гостеприимной Уваровичской школы. Перед педагогами района с приветственным словом от архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана выступил заведующий отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Артемий Кривицкий.

Об организация работы по духовно-нравственному воспитанию в учреждегниях образования района рассказала специалист по основной деятельности отдела образования райисполкома Оксана Чечко. Опытом работы по теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» с коллегами поделились Н. Босовец, Ж. Иванешко, А. Кабаева, М. Галицкая и Е. Телеш.

Участники Покровских чтений ознакомились с выставкой творческих работ учащихся Уваровичской школы, которые ежегодно активно участвующих в жизни благочиния и конкурсах Гомельской епархии, а также посетили школьный музей.

Творческими номерами присутствующих порадовали учащиеся Уваровичской школы и образцовый ансамбль танца «Мілавіца» Уваровичского центра детского творчества.

Татьяна Титоренко

Фото из архива участников