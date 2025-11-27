Сотрудники ОВД Буда-Кошелевского райисполкома осуществляют контроль за работой сторожевой охраны объектов АПК, выявление фактов нахождения работников на рабочих местах и в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения, обеспечение ими сохранности товарно-материальных ценностей.

ОВД напоминает, что за совершение хищения государственного имущества с объектов АПК действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность:

Статья 11.1 КоАП Республики Беларусь (Мелкое хищение).

Мелкое хищение имущества путем кражи, мошенничества, злоупотребления служебными полномочиями, присвоения или растраты, хищения путем использования компьютерной техники, а равно попытка такого хищения, — влекут наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.

Статья 13.23 КоАП Республики Беларусь (Незаконное обращение нефтяного жидкого топлива в Республике Беларусь).

Часть 1. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом условия ввоза на территорию Республики Беларусь нефтяного жидкого топлива (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) с территории государств – членов Евразийского экономического союза, а равно нарушение требований к его транспортировке по территории Республики Беларусь и хранению – влекут наложение штрафа в размере до 30 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Часть 2. Нарушение индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом установленного законодательными актами порядка расчетов при оптовой торговле нефтяным жидким топливом (автомобильный бензин, дизельное и бытовое топливо всех марок) – влечет наложение штрафа в размере до 20 базовых величин, а на индивидуального предпринимателя или юридическое лицо – в размере суммы сделки.

Часть 3. Приобретение, хранение, использование или реализация физическими лицами окрашенного нефтяного жидкого топлива, поставляемого в установленном порядке в организации, выполняющие работы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции, — влекут наложение штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин.

Примечание: под окрашенным нефтяным жидким топливом в настоящей статье понимаются дизельное топливо и автомобильный бензин АИ-92, окрашенные организациями, осуществляющими оптовую продажу нефтепродуктов, соответственно в зеленый и оранжевый цвет с использованием предназначенных для этих целей красителей в соответствии с установленными требованиями технических нормативных правовых актов.

Статья 205 УК Республики Беларусь (Кража).

Часть 1.Тайное похищение имущества (кража) наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Часть 2.Кража, совершенная повторно, либо группой лиц, либо с проникновение в жилище, — наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 4 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Часть 3. Кража совершенная в крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 7 лет с конфискацией имущества или без конфискации.

Часть 4.Кража совершенная организованной группой либо в особо крупном размере, — наказывается лишением свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.

Заместитель начальника отдела внутренних дел по идеологической и кадровой работе Денис Игоревич Смоляков