В Коммунаровском Дворце культуры работники собрались не просто как сотрудники предприятия «Белоруснефть-Особино», а как одна большая команда, которая своими достижениями и результатами доказывает мастерство и преданность родной земле и малой Родине.

Сегодня РУП «Белоруснсфть — Особино» – многоотраслевое предприятие сельскохозяйственного направления, которое уже почти 50 лет занимается производством мяса птицы, являясь одним из крупнейших производителей в стране. Вместе с тем, предприятие – это, прежде всего, его работники – люди с горячим сердцем и золотыми руками.

В этот замечательный праздничный день в адрес коллектива звучали слова благодарности за тяжелый ежедневный труд, требующий постоянного напряжения, самоотдачи, терпения, за профессионализм и преданность делу, а также пожелания не останавливаться на достигнутом и уверенно смотреть в будущее.

С приветственным словом к присутствующим на торжественном собрании обратился директор РУП «Белоруснефть-Особино» Николай Балабанович и отметил, что гордится своим коллективом и его достижениями.

Заместитель генерального директора Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» Владислав Кузьменко передал Николаю Балабановичу поздравительный адрес от лица генерального директора Александра Ляхова, поздравил тружеников и вручил им награды. За высокие достижения в производственной деятельности и в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Почетными грамотами государственного производственного объединения «Белоруснефть» награждены: оператор птицефабрик и механизированных ферм Александр Бородин, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства Максим Головацкий и Петр Астапович, начальник комбината хлебопродуктов Лариса Рябцева, начальник службы безопасности Сергей Мельников.

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сельского хозяйства и в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Благодарности государственного производственного объединения «Белоруснефть» объявлены: оператору птицефабрик и механизированных ферм Светлане Ильюткиной, водителю автомобиля Александру Скарине, заведующему производством торгового объекта Алесе Пракопенко, оператору переработки зерна комбикормового комплекса Валентине Марченко, трактористу-машинисту Григорию Черненкову.

Церемонию награждения продолжил Николай Балабанович. За высокие достижения в производственной деятельности, безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Почетными грамотами РУП «Белоруснефть-Особино» награждены: санитар ветеринарный Вера Кузьменкова, слесарь-ремонтник Виктор Кошлачев, операторы птицефабрик и механизированных ферм Татьяна Левшунова и Татьяна Сидоракина, слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования Роман Тимохов, операторы птицефабрик и механизированных ферм Марина Семко, Тамара Горбатовская, Марина Исакова, санитар ветеринарный Надежда Сыченкова, слесарь-ремонтник бригады по ремонту оборудования Илья Стёпкин, операторы птицефабрик и механизированных ферм Виталий Коровкин, Анастасия Примачева, Оксана Серакова, Светлана Старченко, Юрий Яскин, слесарь-ремонтник Владимир Леташков, операторы птицефабрик и механизированных ферм Наталья Биндюкова, Кристина Петраченко, Елена Красовская, Зоя Габец, Наталья Щербакова, бригадиры производственной бригады Зинаида Давыденко и Людмила Козлова, птицевод Валентина Енушкина, оператор котельной Андрей Опаницин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Сергей Ловенецкий.

Почетными грамотами РУП «Белоруснефть-Особино» за высокие достижения в производственной деятельности безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК награждены: изготовители полуфабрикатов Елена Мигуля, Наталья Жолудова, уборщик помещений Дмитрий Зализко, расфасовщик мясопродуктов Елена Яськова, обработчики птицы Леонид Берзиньш, Елена Кузнецова, Алексей Першин, Валентина Гнидина, Лариса Гуцева, Елена Крайникова, машинист моечных машин Галина Дыленок, подсобный рабочий Александр Веремейчиков, изготовители полуфабрикатов Анна Павленкова, Лариса Попкова, Сергей Комиссар, Елена Говоренкова, Надежда Жеребцова, Мария Бородина, расфасовщик мясопродуктов Оксана Волохина, составитель фарша Татьяна Демидович, грузчик цеха углубленной переработки Александр Евенков, кладовщик цеха углубленной переработки Мария Привалова, кладовщики склада готовой продукции Анна Качанова, Светлана Борисова, продавцы отдела фирменной торговли Антонина Харитоненко и Марина Овчинникова.

За высокие достижения в производственной деятельности, безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатываюшей промышленности АПК Почетными грамотами РУП «Белоруснефть-Особино» награждены: заместитель директора по идеологической работе и социальному развитию Юлия Реуцкая, начальник отдела кадров Татьяна Яночкина, главный зоотехник Анна Сычева, инспектор зоотехнической службы Наталья Осипова, бухгалтер Лиана Ермоленко, инженер-радиолог Татьяна Волчкова, охранник службы безопасности Валентина Максименко.

За высокие достижения в производственной деятельности, безупречную работу и в связи с профессиональным праздником Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса Почетными грамотами РУП «Белоруснефть-Особино» награждены: транспортерщик элеватора комбината хлебопродуктов Анастасия Дудченко, операторы процесса переработки зерна Надежда Сидоренко, Евгений Рудковский, Сергей Вовк, слесарь-ремонтник Сергей Свердлов, электромонтер Сергей Медведев, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства Игорь Головнин, Александр Андрейчиков, Вадим Романовский, водитель автомобиля Николай Саложков, слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования Сергей Щур, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Николай Зайцев, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений Александр Сергеенко, плотник Виктор Сотников, слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин Леонид Новиков, тракторист-машинист Михаил Мерещенко, водители автомобиля Александр Грушунов и Владимир Смеян. Высокие награды вручил заместитель директора по сельскому хозяйству Николай Долич.

Благодарности РУП «Белоруснефть-Особино» за достижения в производственной деятельности, безупречную работу и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК объявлены: токарю ремонтно-механической мастерской Сергею Янчуку, оператору очистных сооружений станции очистной канализационной Александру Дегтяреву, оператору процесса обработки зерна элеватора Елене Гурьяновой, старшим охранникам службы безопасности Наталье Малашенковой и Геннадию Денисенко, ведущему экономисту экономического отдела Ольге Куновской, слесарю по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования машинно-тракторного парка основной площадки Николаю Сопову, начальнику отдела фирменной торговли Михаилу Сидорку, экономисту финансового отдела Ольге Сапуновой, мастеру бригады по проведению лечебно-профилактических мероприятий Илье Иванчею, ветеринарному врачу Светлане Ковалевой.

Бригадиру производственной бригады Виталию Кравцову и заместителю начальника отдела кадров Елене Губаньковой объявлены Благодарности РУП «Белоруснефть-Особино» за активную гражданскую позицию, проявленную инициативу, творчество и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Поздравил коллектив и вручил награды председатель объединенной профсоюзной организации Республиканского унитарного предприятия «Производственное объединение «Белоруснефть» Василий Руденко. За добросовестное и активное участие в деятельности профсоюзной организации, большой вклад в развитие профсоюзного движения и в связи с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК Почетными грамотами Объединенной профсоюзной организации РУП ПО «Белоруснефть» награждены: ведущий бухгалтер, профсоюзный активист Валентина Ванакова; ведущий инженер службы по техническому обслуживанию оборудования, профсоюзный активист Андрей Курако. Благодарности Объединенной профсоюзной организации РУП ПО «Белоруснефть» объявлены: ведущему инженеру службы автоматизированных систем управления и контрольно-измерительных приборов и автоматике Артуру Ацаеву и ведущему инженеру по качеству убойного цеха, профсоюзному активисту Андрею Тарасенко.

К поздравлениям присоединилась председатель профсоюзного комитета РУП «Белоруснефть-Особино» Ирина Рогова и вручила профсоюзные награды. За активное участие в деятельности профсоюзной организации и в связи с профессиональным праздником – Днем работников сельского хозяйства н перерабатывающей промышленности АПК к Почетным грамотам первичной профсоюзной организации РУП «Белоруснефть-Особино» представлены: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства Игорь Воробьев, токарь ремонтно-механической мастерской Александр Зыблев, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Александр Лапицкий, слесарь-сантехник Михаил Кузменков, водитель автомобиля Виктор Куриленко, кладовщик Алла Юркова, начальник ремонтно-строительного участка Вячеслав Кашлачев, заведующий сектором готовой продукции центральной лаборатории Ирина Фалалеева, мастер убойного цеха Жанна Кухорева.

То, что для многих членов коллектива предприятие стало не только местом работы, но и настоящей судьбой и частью жизни, говорит тот факт, что здесь родилось большое количество семейных династий. Николай Балабанович и Ирина Рогова вручили цветы и подарки представителям одной из них: кто передает свои знания из года в год, из поколения в поколение, кто считает, что труд дает меру жизни человека и только он – основа всего мудрого и прекрасного, особенно если это семейный труд. 18 человек династии на самых разных должностях работают в «Белоруснефть-Особино», их общий трудовой стаж – 184 года.

Много пожеланий, теплых слов звучало на празднике в адрес тружеников предприятия. Более ста работников были удостоены заслуженных наград. Свои музыкальные подарки преподнесли Татьяна Волочко, дуэт «Вива», РЕТРО ВУМЕН ТРИО «РОЗОВЫЕ РОЗЫ».

Уважаемые работники РУП «Белоруснефть-Особино», примите искренние поздравления с профессиональным праздником. Желаем вам здоровья, мира, добра, душевной гармонии и новых достижений. Пусть и впредь труд приносит удовольствие, а земля радует богатым урожаем. С праздником!

Наталья Логунова

Фото автора