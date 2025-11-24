Законопроект «О республиканском бюджете на 2026 год» принят депутатами в первом чтении, передает корреспондент БЕЛТА.



Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по бюджетам областей и города Минска на 2026 год разработаны на основе положений программных документов по социально-экономическому развитию страны с учетом складывающейся экономической ситуации.

Как проинформировали в Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, для сектора государственных финансов ключевой задачей в следующем году будет обеспечение экономического роста для укрепления действующих социальных гарантий и сокращения региональных диспропорций.

Доходы по проекту республиканского бюджета на 2026 год предусматриваются в сумме Br54 384,3 млн, что на 12,4% выше оценки поступлений 2025 года.

Основными источниками налоговых доходов республиканского бюджета являются налог на добавленную стоимость, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности.

Расходы по проекту республиканского бюджета на 2026 год сформированы в сумме Br58 733,2 млн, или с ростом на 10,4% к ожидаемому исполнению 2025 года.

В 2026 году сохранится социальная направленность расходов бюджета. В приоритете финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения, поддержку многодетных семей. Предусмотрено формирование семейного капитала в сумме Br279,9 млн. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение государственных социальных стандартов.

На 2026 год формирование проекта республиканского бюджета произведено с дефицитом в размере Br4 348,9 млн.

В целом порядок формирования и использования финансовых ресурсов обеспечит продуктивное решение задач в соответствии с государственными приоритетами.