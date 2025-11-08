Рост инвестиций и реальных доходов населения: за счет чего растет белорусская экономика

Несмотря на оказываемое внешнее давление, белорусская экономика продолжает расти.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным статистическим комитетом. По итогам девяти месяцев ВВП Беларуси вырос на 1,6 процента. Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-августе 2025 года составили 110 процентов к уровню января-августа 2024-го. Что же позволяет белорусской экономике динамично развиваться — об этом мы спросили наших экспертов.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Прежде всего экономика. Экономика должна работать. Дайте мне экономику, а за остальное спрашивайте. Я тоже не буду в стороне.

Во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, 17 сентября 2025 года

Четкий ориентир

Напомним, Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 октября прошлого года подписал указы №384 и №385, которыми утверждены важнейшие прогнозные параметры развития страны и целевые показатели денежно-кредитной политики на 2025-й. Документы сохранили нацеленность экономической политики на обеспечение устойчивости экономики и рост благосостояния населения. Так, рост валового внутреннего продукта в нынешнем году прогнозируется до 104,1 процента за счет трех сопряженных программ: производственной, экспортной и инвестиционной. Также установлены целевые ориентиры для их выполнения. Ожидается, что экспорт товаров и услуг увеличится на 5,4 процента, ключевым фактором его роста станет наращивание физических объемов. Успешная реализация производственно-инвестиционных планов позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения. Заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по экономической политике Денис Карась отмечает:

— Главный приоритет в нашей стране — человек труда. Поэтому у нас созданы все благоприятные условия, чтобы человек мог себя реализовать. И это дает плоды. Что касается экономики, то драйверами роста в 2025-м выступают строительство и торговля.

В стране разработаны и приняты новые механизмы поддержки перспективных инициатив. Созданы условия для успешного инвестирования и развития как регионов, так и предприятий в целом. Постоянно расширяется ассортимент выпускаемых товаров. Это позволяет нам быть более конкурентоспособными. При этом мы производим продукцию высокого качества и по доступной цене. Спрос есть на внутреннем рынке и на внешнем. Это тоже еще один из факторов, почему растет экономика.

Эффективная модель

К слову, многие иностранные «эксперты» предрекали крах выстроенной годами модели созидания социально-экономического развития нашего государства. И ожидаемо озвучивали негативные сценарии. Но статистика — вещь упрямая, с ней не поспоришь. Один из важнейших показателей эффективности любой экономики — доходы населения. Так вот, согласно данным Национального статистического комитета, реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-августе 2025-го составили 110 процентов к уровню января-августа прошлого года. Рост доходов способствует росту товарооборота. В январе-сентябре розничный товарооборот — 75,2 млрд рублей, или 108,2 процента в сопоставимых ценах к уровню января-сентября 2024-го. Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 30,2 рубля против 26,8 за аналогичный период 2024-го. Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 95,6 процента розничного товарооборота республики, в январе-сентябре этого года — 71,9 млрд рублей, или 108,8 процента в сопоставимых ценах к соответствующему периоду 2024-го.

И еще. Один из важнейших показателей работы экономики — уровень инфляции. Согласно данным Нацбанка, инфляционные процессы в III квартале текущего года замедлились. Прирост потребительских цен в годовом выражении в сентябре 2025-го составил 7,1 процента. Замедлению инфляции способствовало ослабление проинфляционного влияния внутренних факторов со стороны потребительского спроса, динамики цен производителей и сложившегося уровня инфляционных ожиданий.

— В целом индикатором роста белорусской экономики выступают рост инвестиций и развитие экспортного потенциала, — обращает внимание доктор экономических наук Валерий Байнев. — Что касается инвестиций, то они являются основой развития экономики, внедрения новых технологий, повышения производительности труда и в конечном итоге качества жизни людей. Увеличение доходов позволяет белорусам активнее вести себя на потребительском рынке. Как итог — растет розничный товарооборот. Это мы видим по статистике Белстата. И уверен, такая динамика сохранится. Для этого есть все предпосылки.

Прогноз — положительный

Авторитетные эксперты уверены: отечественная экономика в непростых геополитических и геоэкономических условиях продолжит динамично развиваться. Например, аналитики Евразийского банка развития еще в конце прошлого года предрекали нашей экономике умеренный рост, а сейчас эксперты употребляют термин «динамичный». Повышен прогноз роста ВВП на 2025-й благодаря сильным результатам начала года и ожидаемому расширению кредитной поддержки инвестиций.

— После существенного роста ВВП в 2023 -2024 годах около 4 процентов в среднем за год в 2025-м Беларусь также сохраняет повышенные темпы развития экономики. И мы видим, что это выше средних темпов за последние 15 лет, —

уверен старший аналитик Центра странового анализа дирекции по аналитической работе Евразийского банка развития Антон Долговечный. — Рост экономики формируется за счет внутреннего спроса. Растут розничный товарооборот и инвестиции. Сегодня безработица в Беларуси находится на историческом минимуме. В этих условиях мы ожидаем дальнейший рост ВВП. Этому будет способствовать увеличение потребления, которое поддержат растущая заработная плата и потребительское кредитование. Кроме того, продолжит расширяться инвестиционная активность. Здесь драйверами выступят реализация государственных программ и упрощение доступа к кредитованию инвестиционных проектов. Окажет положительный эффект и динамичное восстановление IT-сектора.

Про устойчивость белорусской экономики свидетельствует еще один красноречивый факт. Согласно данным Национального банка, золотовалютные резервы Беларуси на 1 октября текущего года составили 13,284 млрд долларов в эквиваленте. За сентябрь 2025-го они выросли на 7 процентов после роста в августе более чем на 470 млн долларов. И это исторический максимум. Ключевым фактором стало увеличение стоимости золота в структуре резервов на фоне повышения мировых цен. Свыше половины этого прироста было обеспечено за счет увеличения резервных активов в иностранной валюте. А в целом нарастить золотовалютные резервы позволила комбинация нескольких факторов. Нацбанк проводил последовательную политику по вложению части средств золотовалютных резервов в золото. Еще один немаловажный фактор — постепенная дедолларизация отечественной экономики. Американская валюта больше не в фаворе как при международных расчетах, так и у населения. Граждане больше продают «зеленые», чем покупают. Доктор экономических наук Ирина Новикова резюмирует:

— Для граждан рост ЗВР означает, что страна находится в безопасной ситуации. Эти активы используются для выполнения внешних обязательств. Соответственно, нам не страшны долги, которые имеем. По ним мы безболезненно можем рассчитаться за счет обеспечения международными резервными активами. И, безусловно, это показатель здоровой экономики.