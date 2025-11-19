Во время диалога Артем Сергеевич акцентировал внимание, что 18-19 декабря состоится Всебелорусское народное собрание, на котором будет утверждена программа социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы. Это значимое событие, по сути определяющее жизнь республики на ближайшую пятилетку.

Говоря о социально-экономическом развитии Будакошелевщины, заместитель председателя райисполкома остановился на привлечении инвестиций в район, экспорте товаров, создании новых рабочих мест, социальных стандартах. Он отметил, что к концу года планируется создать 9 новых юридических лиц и выполнить 10 из 13 прогнозных показателей и заданий социально-экономического развития.

Обсуждалось на встрече и проведение предстоящих мероприятий, посвященных Дню освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков, 130-летию Бушевской школы и др.

Евгений Коновалов

Фото автора