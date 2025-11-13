Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко акцентировала внимание на выполнении Директивы №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Она отметила, что документ направлен на повышение эффективности идеологической работы, актуализацию нормативной правовой базы, регулирующей идеологическую сферу.

Елена Михайловна подробно остановилась на концептуальных основах идеологии белорусского государства. Направления ее развития на современном этапе предполагают совершенствование системы идеологической работы, изучение и учет реальных интересов и запросов населения, ориентированность на конкретные социальные группы в проведении государственной информационной политики и обеспечение эффективной коммуникации власти и общества. Выполнение директивы способствует повышению уровня национального самосознания белорусов, укреплению социальной солидарности, гражданского мира и согласия.

Также был сделан акцент на подходах по проведению идеологической работы в трудовых коллективах, обязанности реализовывать идеологию белорусского государства во всех сферах и субъектах хозяйствования, независимо от формы собственности, обеспечении вовлечения в прогосударственное информационно-идеологическое поле граждан, занятых в частном секторе национальной экономики.



Главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Марина Агажельская отметила, что социальные сети в Беларуси служат инструментом как для информационной политики, так и представляют угрозу информационной безопасности. С одной стороны, они позволяют распространять информацию и могут использоваться для мобилизации сторонников и продвижения социальных или политических движений, а также для формирования общественного мнения. Анализ данных в свою очередь помогает понять, как пользователи взаимодействуют с информацией и какой контент вызывает наибольший отклик. Но с другой стороны, ставят под угрозу безопасность граждан из-за рисков, связанных с утечкой личных данных и распространением дезинформации. Постоянное потребление контента из социальных сетей может приводить к снижению критического мышления, так как люди склонны принимать информацию за чистую монету, не подвергая ее сомнению.

В ходе диалога также были рассмотрены вопросы подготовки и проведения торжественных мероприятий, посвященные 82-й годовщине освобождения Буда-Кошелевского района от немецко-фашистских захватчиков, осуществления подписной кампании на периодические издания и ряд других организационных вопросов.

Татьяна Титоренко

Фото автора