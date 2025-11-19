В ходе диалога Людмила Кураликова рассказала об изменениях, произошедших в этом году в системе образования района. В частности, она затронула реорганизацию средних школ в Пенчине и Рогини путем присоединения к ним детских садов. Обсуждалась и тема совершаемых подростками правонарушений. Стоит сказать, что в этом году таковых на территории района не зафиксировано.

Было уделено внимание и информационной гигиене – подпискам на экстремистские сообщества и кибербезопасности. Людмила Адамовна отметила, что мошенники используют новые схемы обмана, поэтому в общении с незнакомыми людьми надо быть очень внимательными, не сообщать личные данные и информацию о банковских картах. А лучше всего – не подымать трубку телефона, если звонки совершаются с незнакомых номеров.

Людмила Кураликова напомнила о проводимой вакцинации против гриппа и порекомендовала работникам хозяйства позаботиться о своем здоровье.

На встрече глава хозяйства Оксана Романенко подняла вопрос хищения сельскохозяйственной продукции. Следует отметить, что за подобные действия любители чужого могут быть привлечены не только к административной, но и уголовной ответственности.

Евгений Коновалов

Фото автора