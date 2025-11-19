Зерновые и зернобобовые культуры с кукурузой убраны с 99% площадей, что составляет 2262 тыс. га, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

«По оперативным данным на 19 ноября, с полей страны намолочено 10 871 тыс. т зерна вместе с рапсом и кукурузой. В разрезе областей получено: в Минской — 2700 тыс. т, Брестской — 2184 тыс. т, Гродненской — 2143 тыс. т, Гомельской — 1401 тыс. т, Могилевской — 1369 тыс. т, Витебской — 1074 тыс. т», — рассказали в пресс-службе.

Средняя урожайность зерна (с кукурузой) составляет 43,6 ц/га, что выше прошлогодней на 5,5 ц/га.

Заготовлено льнотресты 211 тыс. т, урожайность выше прошлогодней на 12 ц/га, сенажа — 14 072 тыс. т (101% плана), силоса — 20 030 тыс. т (97% плана), травяных кормов — 9758 тыс. т кормовых единиц (97% плана).

Сахарная свекла убрана с 99% площадей, или 107 тыс. га. Накопано 5849 тыс. т корнеплода. Урожайность выше прошлогодней на 52 ц/га. На свеклоприемные пункты вывезено 81% от накопанной свеклы, что составляет 4749 тыс. т.

Всего овощей, выращенных в открытом грунте, собрано 240 тыс. т, убрано 100% площадей.

Поднято зяби на площади 1176 тыс. га, что составляет 82% от плана в 1432 тыс. га.