Станислав Сильченко принял участие в I заседании Совета Молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь», которое сегодня состоялось в Минске.





Открывая мероприятие, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Сергей Сивец, зачитал приветственный адрес от председателя Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой.

На заседании был избран лидер Молодежного движения «Искра». Им стал Ярослав Давыденко. Он подчеркнул, что сегодня молодежь осознает, что дальнейшее становление Республики Беларусь напрямую зависит от уровня гражданской ответственности и политической решимости молодых граждан. Старшее поколениепередает нам все свои победы и достижения, вверяет нам родную землю. И именно нам, молодым белорусам, быть хозяевами на своей земле, нам принимать важнейшие решения и нам определять будущее Родины. В таких условиях крайне важно чувствовать поддержку старших и единство всех поколений белорусов в борьбе за право существования нашего особого белорусского пути. И надо сказать, что сегодня мы ощущаем всю силу народного единства в стремлении белорусов жить своим умом.