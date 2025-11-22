В Минске прошел IV Республиканский форум тружениц села. Среди его участниц были и представительницы Будакошелевщины.

Имена ответственных, трудолюбивых, добросовестных делегатов – ветеринарного врача-эпизоотолога райветстанции Людмилы Венераловой, зоотехника-идентификатора ОАО «Николаевка» Татьяны Паплевкиной, животновода по доращиванию телят ОАО «Экспериментальная база «Пенчин» Екатерины Курицкой – известны в аграрном секторе района. Все трое не только отлично справляются со своими обязанностями, но и имеют большой трудовой стаж.

Людмила Венералова в профессии уже 35 лет, 17 из них работает в райветстанции. «Ветеринария мне близка с детства. Мой дедушка руководил совхозом в Могилевской области и часто рассказывал о труде не только хлеборобов, но и ветврачей. К тому же мои подружки-одноклассницы после окончания школы решили, как и я, поступать в ветеринарный институт в Витебске», – поделилась воспоминаниями Людмила Александровна.

О своем выборе она ни разу не пожалела. Говорит, спасать животных – важное и благородное дело. «Меня очень непросто застать в кабинете. Мои рабочие места – это молочно-товарные фермы сельхозпредприятий. Там я проверяю скот на туберкулез с помощью специального инъектора. Через три дня вижу результат. Если в месте введения инъекции произошли определенные изменения, корову изымают из общего стада, – посвятила в тонкости профессии врач-эпизоотолог. – В нашем районе пока не было выявлено туберкулеза у КРС. Считаю, что в этом не только заслуга работников на местах, но и специалистов райветстанции, которые своевременно проводят комплекс необходимых мероприятий, направленных на предупреждение заболевания».

По признанию Людмилы Александровны, оказаться в числе лучших работниц сельского хозяйства Беларуси – большая для нее честь. «Было приятно услышать теплые слова от руководства профильного министерства, Белорусского союза женщин, которые высоко оценили роль женщины в обеспечении продовольственной безопасности страны. Во время экскурсии по Минску я узнала много интересного о нашей столице. Запомнились также просмотр балета и посещение музея истории Великой Отечественной войны», – отметила врач-эпизоотолог.

С удовольствием съездила бы еще раз на форум и Екатерина Курицкая. Она отметила высокий уровень организации мероприятия и надолго запомнила слова, сказанные в адрес женщин председателем Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Михаилом Русым, министром сельского хозяйства и продовольствия Юрием Горловым. «Участие в форуме для меня – хороший подарок ко Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК, – сказала Екатерина Станиславовна. – Получила массу положительных эмоций и от культурной программы».

В январе 2026 года исполнится 20 лет, как уроженка Пенчина работает в хозяйстве. Начинала оператором машинного доения, но уже 6 лет досматривает телят. В ее группе 65 подопечных. «Они как маленькие дети: кто-то шустрый, кто-то спокойный. Для меня главное, чтобы телята были накормлены, напоены, чтобы у них всегда была сухая подстилка, – подчеркнула животновод. – Я еще и санитар. По назначениям ветврача самостоятельно выполняю медицинские манипуляции: делаю уколы, обрабатываю проблемные места».

В свое время в хозяйстве трудились и родители Екатерины Курицкой: отец – трактористом, а мать – дояркой. В детстве она часто помогала матери на ферме. Уже тогда поняла, что ее будущая профессия будет связана с заботой о животных.

Такие мысли посещали в раннем возрасте и Татьяну Паплевкину из Фундаминки. Ее родители работали в сельском хозяйстве. Воспитали они четырех дочерей, и три из них, в том числе Татьяна Николаевна, трудятся в животноводстве. «В мои обязанности входят оформление паспортов на животных, заказ новых номеров для них, учет выбытия на мясокомбинат, вакцинаций, профилактических мероприятий и многое другое. Все данные заношу в систему АИС», – рассказала зоотехник-идентификатор.

Супруг Иван тоже работник ОАО «Николаевка», он управляет «Амкодором». Вместе они держат хозяйство: огород, свиней, домашнюю птицу.

Татьяна Паплевкина отмечает, что даже спустя неделю не может забыть ту атмосферу, которая царила на форуме тружениц села. «Мне понравилось абсолютно всё! Мероприятие было организовано на высочайшем уровне. Все были к нам очень внимательными. Но больше всего тронули теплые слова, которые нам адресовали Михаил Русый, Юрий Горлов, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт и другие. Надолго запомнится и интересная культурная программа.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автора