Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело в отношении 51-летнего жителя Буда-Кошелевского района – ему инкриминировано убийство с особой жестокостью.

Согласно материалам дела обвиняемый в апреле 2025 года находился у себя дома, где распивал спиртные напитки с бывшей супругой. В какой-то момент между ними возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей не менее 71 удара руками, ногами, ножом, табуретом и металлической трубой по различным частям тела, в том числе в области расположения жизненно важных органов.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.

Ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение телесных повреждений и действий, угрожающих жизни и здоровью бывшей супруге. За данное преступление в 2024 году он отбывал наказание в виде ареста. Состоял на профилактических учетах в органах внутренних дел и у врача-нарколога, принудительно проходил лечение от алкоголизма.

Уголовное дело находилось в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области.

После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, всестороннем исследовании обстоятельств преступления. Согласились с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь.