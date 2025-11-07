«7 ноября – день, который символизирует стремление к справедливости, равенству и созиданию. Идеалы Октября вдохновляли поколения на трудовые подвиги, научные открытия, культурное развитие и укрепление государственности. Сегодня мы с уважением вспоминаем тех, кто строил новую жизнь, верил в силу народа и светлое будущее».

Гомельская область по праву гордится своей историей и своими достижениями – в промышленности, сельском хозяйстве, социальной сфере, говорится в поздравлении:

«Это результат упорного труда, сплоченности и ответственности наших граждан. Пусть этот праздник станет поводом для единения, уважения к истории и уверенности в завтрашнем дне».

Гомельщина официально