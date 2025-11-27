27 ноября – особая дата в истории буда-кошелевской земли, день светлой памяти и бесконечной благодарности тем, кто ценою своей жизни отстоял наше право на жизнь и свободу.

На митинг-реквием, посвященный этой памятной дате, собрались горожане и сельчане, люди разных поколений, чтобы почтить память героев, павших за освобождение родной земли от гитлеровских оккупантов.

К участникам митинга обратился председатель райисполкома Валентин Ундруль:

– Сегодня наш район празднует 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. И мы вновь и вновь возвращаемся к событиям самой жестокой в истории человечества войны, вспоминая ратный подвиг старшего поколения. Великая Отечественная – это не только прошлое, ее дыхание многие чувствуют и сейчас. Ведь она изменила жизнь всей страны, вошла в каждый дом, в каждую семью. Тысячи славных сыновей и дочерей сложили головы на полях сражений, погибли в лагерях, в фашистской неволе, от голода и болезней, но проявленные ими героизм и стойкость были по достоинству оценены Родиной.

14 августа немецкие войска заняли Буда-Кошелево, 16-го –Уваровичи. Два страшных года и три месяца оккупации тяжким бременем легли на плечи мирных жителей. За это время в районе были стерты с лица земли 15 деревень, 30 – разрушены частично. Фашисты сожгли более 1000 домов, угнали в Германию 1200 человек. Погибли более 1700 ни в чем не повинных мирных жителей.

В годы оккупации в районном центре, деревнях Потаповка, Селец, Семеновка, Недойка, Губичи, Гавли и других были созданы антифашистские группы. Активистами подпольного движения в районе были педагоги муж и жена Закревские, Прасковья Хомякова, медицинские работники Мария Долгая, Евдокия Соколова и другие.

На территории района действовали группы партизан под командованием Эдуарда Лавриновича, Александра Демченко и Петра Матюшкова. Число патриотов, желающих вступить в борьбу с фашистами, ежедневно росло, поэтому партизанские силы постоянно пополнялись. Осенью 1942-го в район прибыла группа Николая Стефановича, весной 1943-го – группа под командованием Андрея Байкова. Всего на Будакошелевщине действовали 26 партизанских формирований.

В апреле 1943 года на территории района произошло крупное сражение, вошедшее в историю партизанской войны в стране под названием «Лозовский бой». Врагу был нанесен значительный урон.

Более 11 тысяч будакошелевцев храбро сражались за родную землю и независимость страны и на других фронтах в годы Великой Отечественной войны. Многие из них награждены орденами и медалями. За мужество и героизм Павлу Головачеву, Александру Исаченко, Ольгерду Кравцову, Сергею Пономареву присвоено звание Героя Советского Союза. С полей сражений не вернулись более 9 тысяч уроженцев нашего района. Отважно и самоотверженно отстаивали они честь и независимость страны, боролись за мир в родных домах и семьях.

Осень 43-го положила начало освобождению Беларуси. 26 ноября в результате обходных маневров был отбит город Гомель. 27 ноября свободно вздохнули жители Буда-Кошелевского и Чечерского районов.

Эти даты вызывают в сердце каждого радость и горе, счастье и боль, великую гордость за свой народ, его мужество и героизм. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, свободу и жизнь. Подвиг наших земляков в жестокой битве с фашизмом навсегда останется одной из самых ярких и волнующих страниц в истории Буда-Кошелевского района. Защищая свободу и независимость родного края, жители проявили мужество, стойкость и отвагу. Опаленные пожаром самой кровопролитной войны ХХ века, они остались в нашей памяти героями, освободителями и спасителями. В их образе воплотились вечные нравственные ценности: истинное бескорыстие, настоящий гуманизм, справедливость, доброта.

Нынешнее поколение должно осознавать, какой ценой завоевано счастье, помнить и чтить героическое прошлое своей страны, гордиться своим народом. Тревожные вызовы современности ежедневно напоминают нам о ценности мира и придают все большую значимость сохранению памяти о мужестве и героизме наших земляков.

Глава района от имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов направил соотечественникам искренние поздравления с Днем освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и пожелал мирного будущего для Беларуси, крепкого здоровья и благополучия.

После театрализованного действия участники мероприятия почтили память героев-освободителей минутой молчания и возложили цветы к обелискам.

К празднованию 82-ой годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков присоединились сельские территории

Наталья Логунова

Фото автора и из архива участников