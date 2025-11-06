Замминистра обороны Польши Цезарий Томчик на днях сообщил, что Варшава уже в ближайшие месяцы начнет строить свою собственную «стену от дронов». Первые ее элементы предположительно запустят через три месяца, а всю систему противодействия дронам – через два года. Правда, власти сами еще не знают, как она будет выглядеть. При этом, безусловно, понимают никчемность этой идеи, но уверенно стремятся ее воплотить. Финансировать проект планируется за счет программы ЕС SAFE, откуда страна получила 43,7 млрд. евро. Огромные деньги в очередной раз пойдут на еще одну бесполезную инициативу возле границы с Беларусью, несмотря на то, что в стране есть более серьезные внутренние проблемы, требующие не менее серьезных финансовых вложений.

Проект бюджета на 2026 год имеет рекордный дефицит в 271,7 млрд злотых. Даже премьер Дональд Туск откровенно признается, что это не дает ему спать по ночам. Рост госдолга и большие потребности в финансировании извне – реальная угроза финансовой стабильности страны. Польские аналитики отмечают, что эти проблемы в основном возникли из-за непомерных военных расходов, социальных обязательств и роста обслуживания долга.

Со слов депутата сейма Гжегожа Плачека, кроме всего этого, власти заставляют граждан платить проценты по долгам Украины. По данным Минфина, в нынешнем году польские налогоплательщики отдадут около 110 миллионов злотых (почти $30 млн), аналогичные суммы – в следующие два года. По информации главного статистического управления страны, в мае 2025-го с рынка труда ушло почти 82 тыс. работников. И это одно из самых больших падений за последние годы.

Плачевная ситуация складывается и в польских больницах. По всей стране медучреждения отменяют плановые процедуры, ограничивают прием новых пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями. Как пишет польское издание DoRzeczy, больных раком людей отправляют домой, зная, что при таком заболевании каждый день на счету. Многие плановые процедуры переносятся на следующий год. Происходящее вызывает всеобщую обеспокоенность.

По данным Высшего медицинского совета Польши, ситуация связана с исчерпанием финансирования Национального фонда здравоохранения. Представители совета отмечают, что сообщения об ограничениях на лечение поступают со всей страны. «Поскольку Национальный фонд здравоохранения не платил в течение нескольких месяцев, больницы начали сами устанавливать ограничения. Они больше не могут финансировать лечение», – пояснили в фонде. Абсурдный выход из сложившейся ситуации нашла министр здравоохранения Иоланта Соберанска-Гренда, предложив закрыть 30% больниц, так как они якобы не могут позаботиться о здоровье пациентов и покрыть дефицит бюджета.

«По оценкам Минздрава Польши, дефицит финансирования системы здравоохранения в 2026 году может достичь 23 млрд злотых ($6,2 млрд). Это означает, что в ближайшие годы проблемы с финансированием могут стать еще более острыми», – пишет DoRzeczy.

Но правительству Польши не до людей и не до их здоровья. Набить свои карманы и угодить «сильным мира сего» – для него гораздо важнее. Вдумайтесь, только в этом году на военные цели оно выделило 4,7% ВВП (более $50 млрд), став абсолютным рекордсменом среди стран НАТО. В следующем году военные расходы планируется поднять до 4,81% ВВП, или $53 млрд. На такие расходы не решаются даже более сильные страны, понимая, что это приведет к краху экономики и ударит по благосостоянию людей.

Татьяна Титоренко