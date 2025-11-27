Большие выходные и школьные каникулы

Белорусов ждут четыре выходных дня подряд с четверга 25 декабря (католическое Рождество) по воскресенье 28 декабря. При этом в субботу 20 декабря отработать придется за пятницу 26 декабря.

Кроме того, зимние каникулы у белорусских школьников продлятся 14 дней. По традиции они начнутся на католическое Рождество (25 декабря) и закончатся на православное Рождество (7 января).

Ярмарки выходного дня

В декабре продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки . При благоприятных погодных условиях ярмарочная торговля сможет радовать жителей и гостей столицы вплоть до 7 декабря.

Посетители смогут приобрести в том числе кондитерские изделия, мясо, овощи и фрукты, а также живую рыбу.

Рейсы в Казахстан

Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустит прямые рейсы в Алматы с 18 декабря.

Пассажиры проведут в полете почти пять часов, стоимость билетов начинается от 658 белорусских рублей и доходит до более чем 2,3 тысячи.

Зимние шины и штрафы

Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта нельзя использовать «всесезонку» или шины, на которых есть маркировка только с латинскими буквами M и S. К ним должен быть добавлен и значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой.

За нарушение – предупреждение или штраф в размере 1 базовой величины. Стоит отметить, что базовая величина повысится с 42 рублей до 45 с 1 января 2026 года.

Запуск поездов «с подогревом» в метро

Минчан в декабре ожидает персональное новшество – новые поезда выйдут на «Автозаводскую» линию метро уже в первый месяц зимы.

Два состава «Минск 2024» от «Метровагонмаш» уже прибыли, еще два поступят в ближайшее время. Все четыре поезда после подготовительных работ начнут курсировать по красной линии.

Вагоны новых поездов оборудованы широкими дверными проемами, сквозными межвагонными переходами, поручнями с «теплым» покрытием, а также климат-контролем с обеззараживанием воздуха, USB-розетками и местами для маломобильных пассажиров.

Больше туристов из РФ

Декабрь – традиционное время подготовки к новогодним праздникам не только у белорусов, но и у иностранных туристов. И неудивительно, что россияне предпочитают провести свой мини-отпуск на больших выходных в белорусской зимней сказке.

Санатории Минской области и гостиницы республики особенно востребованы у российских туристов в зимний период. Спрос на проживание в отелях Беларуси в новогодние праздники вырос на 36%. Причем, чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд.

На длинные выходные в канун Нового года уже забронировано 94,4% мест в санаториях, при этом 65% путевок выкупили туристы из России.

Кроме того, иностранные гости планируют отдых в Беларуси, чтобы посетить достопримечательности, экопарки и загородные комплексы с наступлением зимы.

Прогноз погоды на зиму

Синоптики не подтверждают информацию о том, что эта зима станет рекордно холодной. Для нашего региона характерна частая смена погодных условий, когда оттепели регулярно сменяются морозами.

Спрогнозировать с высокой точностью температуру и погодные условия на целую зиму практически невозможно. Поэтому к публикациям с анонсами «самой холодной зимы в Беларуси» нужно относиться с долей скепсиса.

С 15 декабря начнет ежедневно курсировать дополнительный состав № 719/720 Москва – Минск – Москва (« Ласточка «).

sputnik.by