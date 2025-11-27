Приятные новости к началу зимы: нас ждут четырехдневные выходные, двухнедельные школьные каникулы и запуск прямых авиарейсов в Алматы.
Беларусь с 1 декабря вводит ряд значимых изменений, которые коснутся многих сфер повседневной жизни граждан. С приходом зимы будут скорректированы маршруты поездов, также ожидается продление работы сельскохозяйственных ярмарок, большие выходные и увеличение потока туристов в канун Нового года.
Изменения в ж/д расписании
С 2 по 3 декабря и с 9 по 10 декабря 2025 года из-за капремонта железнодорожного моста через реку Друть на перегоне Рогачев – Сверково будет скорректировано расписание движения пассажирских поездов.
В эти даты отменяются поезда Могилев – Гомель и Гомель – Могилев. Поезд Гомель – Санкт-Петербург будет отправляться в 15:32 вместо 17:18, с беспересадочными вагонами Гомель – Москва – Гомель через Жлобин, Осиповичи I и Могилев I.
С 15 декабря начнет ежедневно курсировать дополнительный состав № 719/720 Москва – Минск – Москва («Ласточка«).
Большие выходные и школьные каникулы
Белорусов ждут четыре выходных дня подряд с четверга 25 декабря (католическое Рождество) по воскресенье 28 декабря. При этом в субботу 20 декабря отработать придется за пятницу 26 декабря.
Кроме того, зимние каникулы у белорусских школьников продлятся 14 дней. По традиции они начнутся на католическое Рождество (25 декабря) и закончатся на православное Рождество (7 января).
Ярмарки выходного дня
В декабре продолжат работу сельскохозяйственные ярмарки. При благоприятных погодных условиях ярмарочная торговля сможет радовать жителей и гостей столицы вплоть до 7 декабря.
Посетители смогут приобрести в том числе кондитерские изделия, мясо, овощи и фрукты, а также живую рыбу.
Рейсы в Казахстан
Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустит прямые рейсы в Алматы с 18 декабря.
Пассажиры проведут в полете почти пять часов, стоимость билетов начинается от 658 белорусских рублей и доходит до более чем 2,3 тысячи.
Зимние шины и штрафы
Напоминаем, что с 1 декабря по 1 марта нельзя использовать «всесезонку» или шины, на которых есть маркировка только с латинскими буквами M и S. К ним должен быть добавлен и значок в виде горной вершины с тремя пиками и снежинкой.
За нарушение – предупреждение или штраф в размере 1 базовой величины. Стоит отметить, что базовая величина повысится с 42 рублей до 45 с 1 января 2026 года.
Запуск поездов «с подогревом» в метро
Минчан в декабре ожидает персональное новшество – новые поезда выйдут на «Автозаводскую» линию метро уже в первый месяц зимы.
Два состава «Минск 2024» от «Метровагонмаш» уже прибыли, еще два поступят в ближайшее время. Все четыре поезда после подготовительных работ начнут курсировать по красной линии.
Вагоны новых поездов оборудованы широкими дверными проемами, сквозными межвагонными переходами, поручнями с «теплым» покрытием, а также климат-контролем с обеззараживанием воздуха, USB-розетками и местами для маломобильных пассажиров.
Больше туристов из РФ
Декабрь – традиционное время подготовки к новогодним праздникам не только у белорусов, но и у иностранных туристов. И неудивительно, что россияне предпочитают провести свой мини-отпуск на больших выходных в белорусской зимней сказке.
Санатории Минской области и гостиницы республики особенно востребованы у российских туристов в зимний период. Спрос на проживание в отелях Беларуси в новогодние праздники вырос на 36%. Причем, чаще всего выбирают апартаменты и отели без звезд.
На длинные выходные в канун Нового года уже забронировано 94,4% мест в санаториях, при этом 65% путевок выкупили туристы из России.
Кроме того, иностранные гости планируют отдых в Беларуси, чтобы посетить достопримечательности, экопарки и загородные комплексы с наступлением зимы.
Прогноз погоды на зиму
Синоптики не подтверждают информацию о том, что эта зима станет рекордно холодной. Для нашего региона характерна частая смена погодных условий, когда оттепели регулярно сменяются морозами.
Спрогнозировать с высокой точностью температуру и погодные условия на целую зиму практически невозможно. Поэтому к публикациям с анонсами «самой холодной зимы в Беларуси» нужно относиться с долей скепсиса.