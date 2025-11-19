Синоптики прогнозируют дневные температуры выше нуля и ночные заморозки. Этот период особенно опасен для водителей, так как мокрое дорожное полотно покрывается тонким, почти незаметным слоем льда.

Как действовать за рулем в таких условиях:

Ожидайте обманчивости покрытия. После мокрого асфальта следующий участок может быть скользким.

Скорректируйте манеру вождения. Выбирайте скорость, дистанцию и боковой интервал, исходя из повышенной опасности.

Повышенное внимание — пешеходам. В условиях темноты, тумана или дождя люди на обочине или переходе могут появиться внезапно.

Особо опасные участки: пешеходные переходы, мосты, эстакады и открытые участки трасс. На них гололедица появляется в первую очередь.

Плавность во всем. Любое резкое движение (торможение, поворот, ускорение) может привести к заносу.

В такую погоду ваша внимательность — главный инструмент. Берегите себя!

ОИОС УВД

gomel.mvd.gov.by