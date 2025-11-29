С таким вопросом корреспондент «Авангарда» обратилась к жителям райцентра в преддверии декабря.

Людмила КУЗЬМИНА, пенсионерка:

– Люблю каждую пору года. Прогулки на свежем воздухе полезны при любой погоде: они укрепляют иммунитет, помогают поддерживать физическую форму. А зимними вечерами, когда световой день короче, занимаюсь любимым делом – шитьем. Это расслабляет и помогает коротать вечера.

Анастасия КОВАЛЁВА, жительница райцентра:

– Это прекрасное время для семейных прогулок и активного отдыха. Любимое развлечение моей дочери – катание на санках. Отличный способ насладиться свежим воздухом и зарядиться позитивом. А ожидание новогодних праздников добавляет особую атмосферу волшебства и радости.

Виктор КОЦУР, житель г. Буда-Кошелево:

– Зима однозначно вдохновляет своей особой атмосферой и уютом семейных праздников. Новогодняя суета, подготовка подарков для любимых внуков наполняют сердце теплом. Я живу в частном доме, и работа в зимнее время всегда найдется на придомовом участке. И все это мне приносит радость.

Елена ВАЛЮЖИНЕЦ, горожанка:

– С наступлением зимы дни становятся короче, солнце заходит рано, и это влияет на самочувствие и настроение. Холод и ветер добавляют дискомфорт. Но есть и приятные моменты: уютные вечера дома с чашечкой чая и прогулки по заснеженному парку.

Ирина СНЕЖНАЯ, фото автора