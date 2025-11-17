Аномально теплая осень закончилась. Во второй половине ноября все чаще станут прорываться арктические воздушные массы и нести неустойчивые погодные условия, которые станут приобретать более зимний характер. Дожди начнут переходить в мокрый снег и снег, задуют северные ветры, столбики термометров станут опускаться ниже нулевой отметки, и будут отмечаться гололедные явления.

В начале недели погоду станут определять атмосферные фронты и влажные воздушные массы. Будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром – большая вероятность туманов. Ветер северо-западный, северный, умеренный. Влажность воздуха – до 90 процентов. Температура воздуха ночью – от -1°С по северо-западу до +7°С по югу. Днем в понедельник – от +3°С до +9°С, во вторник – от +1°С до +6°С.

Ближе к середине недели скажется влияние области высокого атмосферного давления. Без существенных осадков. Ночью и утром – слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность – до 80 процентов. Температура воздуха в среду ночью – от 0°С до -5°С. Днем – до +3°С.

И, предварительно, в начале второй половины недели погодные условия станут определять очередные атмосферные фронты. В большинстве районов пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром – слабые туман и гололед. Ветер юго-восточный, умеренный. Влажность – до 80 процентов. Ночью – от -1°С до -6°С. Днем в четверг – до +3°С, в пятницу – до +2°С.

В выходные на погоду станет оказывать влияние антициклон с запада. Существенных осадков не прогнозируется. Ветер – западный, северо-западный, умеренный. Ночью и утром – туман, видимость – до полукилометра. Влажность – до 70 процентов. Ночью – от -2°С до -7°С, в середине дня в субботу – около 0°С, в воскресенье – от 0°С до -4°С.

