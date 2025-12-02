Генеральный директор «Белоруснефти» Александр Ляхов прокомментировал достижение нефтедобытчиков и другие итоги работы в 2025-м.

Чтобы добиться рекорда, предприятие построило в полтора раза больше скважин, чем в прошлом году. 2025-й стал рекордным и относительно бурения — пройдено более 300 тысяч метров пород.

Около 10-ти лет назад мы вышли на уровень годовой добычи в 1 миллион 645 тысяч тонн нефти. По всем прогнозам эта планка должна была снижаться. Но мы увеличили добычу на старых месторождениях и даже открыли новые. В планах добыть в 2026-м году 2 миллиона 100 тысяч тонн нефти, а в 2030-м — 2 миллиона 300 тысяч», — заявил Александр Ляхов.

