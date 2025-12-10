Авиакомпания «Белавиа» объявила об однодневной распродаже авиабилетов. В течение всего дня 10 декабря пассажиры могут приобрести билеты по тарифу «Промо» со скидкой до 50% от стандартной стоимости.

Условия акции

Специальное предложение действует только 10 декабря и распространяется на все прямые рейсы авиакомпании из Минска, Гомеля, Бреста и Могилева. Скидка доступна как на перелеты в одну сторону, так и на маршруты «туда-обратно».

Ключевым условием является невозвратность билетов по данному тарифу. Количество мест по акционному предложению ограничено.

Сроки путешествий

Воспользоваться купленными по сниженной цене билетами можно на рейсы, вылетающие в период до 28 марта 2026 года включительно.

