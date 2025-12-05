«Новогодний экспресс» будет курсировать по Детской железной дороге имени К.С. Заслонова в дни зимних каникул, рождественских и новогодних праздников с 24 декабря 2025 года по 7 января 2026 года.

Путешествие на праздничном поезде подарит пассажирам массу положительных эмоций. В пути гостей будут сопровождать герои любимых сказок. На станции Сосновый бор дети и их родители сделают остановку. Тут, на лесной поляне, будет организовано новогоднее театрализованное представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, а также персонажей известных мультфильмов.

Путешествие в празднично украшенных вагонах «Новогоднего экспресса» можно будет совершить 24–31 декабря 2025 года, а также 1–4 и 7 января 2026 года. В эти дни составы поезда сделают от двух до четырех рейсов. Продолжительность всего путешествия составит 1 час 20 минут.

Отправиться в гости к Деду Морозу на «Новогоднем экспрессе» можно будет 24, 30 декабря 2025 года и 1 января 2026 года в 14.20 и 16.00, 29 и 31 декабря 2025 года – в 11.00 и 12.40. 25–28 декабря 2025 года, 2–4 и 7 января 2026 года – в 11.00, 12.40, 14.20 и 16.00.

Стоимость праздничного путешествия (независимо от возраста) – 35 рублей.

Предварительная продажа билетов на «Новогодний экспресс» Детской железной дороги откроется 16 декабря 2025 года.

Также все желающие, независимо от уровня подготовки, смогут попробовать себя в роли машиниста, благодаря игровому модулю, установленному в зале ожидания на станции Заслоново. Он представляет собой настоящее рабочее место, где на панели размещена система управления, а на окнах-экранах отображается движение по участку железной дороги.

Билеты на «Новогодний экспресс» можно приобрести в кассе станции Заслоново Детской железной дороги по адресу: г. Минск пр. Независимости, 86.

Билеты в вагоны №4, 5 и 6 «Новогоднего экспресса» будут реализовываться через интернет-сервисы bycard.by и 24afisha.by, а в день поездки (при наличии свободных мест) – в кассе Детской железной дороги.

Касса Детской железной дороги будет работать ежедневно с 16 декабря 2025 года по 7 января 2026 года с 10:00 до 17:00. Перерыв с 13.00 до 13.30.

31 декабря 2025 года касса работает с 10.00 до 15.00, а 1 января 2026 года – с 12.00 до 17.00

Справочную информацию о наличии билетов можно получить по телефонам: +375 17 270-18-75, +375 17 379-65-75.

В преддверии новогодних и рождественских праздников приглашаем всех желающих совершить незабываемое увлекательное путешествие на праздничном поезде и получить заряд положительных эмоций.

