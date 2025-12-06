Галина Хацулева, директор территориального центра социального обслуживания населения:

– Всебелорусское народное собрание – это уникальный национальный опыт правового регулирования государственного устройства. Отрадно, что в программе социально-экономического развития на ближайшую пятилетку уделено внимание социально уязвимым категориям граждан, с которыми работает наш территориальный центр. В их числе одинокие, одиноко проживающие, люди с инвалидностью, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, лица, пострадавшие от последствий войны, члены семей погибших при исполнении воинских обязанностей, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также многодетные семьи.

Не менее важно, что среди делегатов есть и представители уважаемого поколения – люди, чей жизненный и профессиональный опыт – пример для всех нас. А быть делегатом – значит быть причастным к созданию будущего нашего сильного и независимого государства, в центре внимания которого – человек.