День волонтера ведет корни от Международного дня добровольцев во имя экономического и социального развития, установленного по решению Генеральной Ассамблеей ООН в 1985 году.

Добровольческое движение, как его называли до прихода англоязычного слова «волонтер», берет начало в древние времена, когда связанные общинными связями сельчане помогали друг другу толокой — все вместе, разом, а главное, безвозмездно. Значимость волонтерской деятельности и необходимость ее развития отмечена Национальной стратегией Республики Беларусь «Активное долголетие — 2030».

В Беларуси на всех уровнях предпринимаются шаги для внедрения стандарта поддержки добровольчества, который позволит обеспечить равный доступ всех возрастов к возможностям волонтерства. Этот стандарт живет в ежедневной практике 75 стран.