50 незабываемых лет – творческих, креативных, плодотворных! Праздничный концерт, посвященный полувековому юбилею Уваровичской детской школы искусств, прошел сегодня в ГДК.

В этом году детская школа искусств городского поселка Уваровичи отмечает полувековой юбилей. Школа искусств – это место, где раскрывают таланты, познают прекрасное, где царят живопись, танец и звучит музыка.

Среди почетных гостей на мероприятии присутствовали: заместитель председателя райисполкома Артем Гришай, заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко, председатель Уваровичского сельисполкома Виталий Пантелеенко.

Юбилейную концертную программу по праву открыли учителя школы – народный ансамбль народных инструментов.

Наступил торжественный момент для проведения церемонии награждения. Артем Гришай поздравил с юбилеем педагогический коллектив и зачитал приветственный адрес председателя райисполкома Валентина Ундруля. «Буда-Кошелевский районный исполнительный комитет поздравляет трудовой коллектив с 50-летием со дня основания Уваровичской детской школы искусств. Достижения учреждения – результат работы коллектива опытных, талантливых людей, чей профессиональный и личный вклад во многом помог достичь уровня дня сегодняшнего. Для воспитанников школы искусств открываются широкие возможности для развития творческих способностей и раскрытия талантов, определения дальнейшего жизненного пути. Отмечая эту знаменательную дату и вспоминая вехи развития и становления детской школы искусств, чествуя тех, кто внес свой вклад в ее историю, желаем удачи, здоровья вам и вашим семьям, а на профессиональном поприще – новых свершений, дальнейшего процветания, творческих успехов, воплощения в жизнь всех ваших идей и всего самого доброго», – говорится в поздравлении.

Артем Сергеевич вручил награды районного уровня. Почетной грамотой районного исполнительного комитета за высокие показатели в работе, значительный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в культурной жизни района и в связи с 50-летним юбилеем награжден коллектив государственного учреждения образования «Уваровичская детская школа искусств» (директор Екатерина Кравченко). Почетной грамотой районного Совета депутатов за высокий профессионализм в работе, сохранение и популяризацию народного музыкального искусства, активное участие в культурной жизни района и в связи с 50-летним юбилеем школы искусств награжден Народной ансамбль народных инструментов государственного учреждения образования «Уваровичская детская школа искусств» (руководитель Наталья Дегтярева). Благодарность райисполкома за добросовестный труд, инициативность, высокий профессионализм в работе и в связи с 50-летним юбилеем Уваровичской детской школы искусств объявлена учителю по классу скрипки Елене Фроловой.

За добросовестный труд, инициативность, высокий профессионализм в работе и в связи с 50-летним юбилеем школы искусств благодарственные письма райисполкома вручены педагогам государственного учреждения образования «Уваровичская детская школа искусств»: учителю по классу аккордеона Татьяне Дюбкачевой, учителю по классу фортепиано Татьяне Толкачевой, учителю по классу домры Ольге Рысинской, учителю по классу скрипки Елене Фроловой, концертмейстеру Виктории Глинской.

Анна Матузко продолжила церемонию награждения и вручила награды сектора культуры. Благодарность сектора культуры райисполкома за многолетний добросовестный труд в сфере культуры, профессиональный опыт, мудрость и преданность делу, вклад в развитие музыкально-эстетического воспитания подрастающего поколения и в связи с 50-летним юбилеем школы искусств объявлена ветерану труда, учителю по классу фортепиано государственного учреждения образования «Уваровичская детская школа искусств» Валентине Фурсовой.

За добросовестный труд, вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения, активное участие в культурной жизни района и в связи с 50-летним юбилеем школы искусств благодарственные письма сектора культуры вручены педагогам государственного учреждения образования «Уваровичская детская школа искусств»: учителям по классу фортепиано Алисе Атрощенко и Алевтине Цветковой, учителю по классу домры Елене Клышко, учителю по классу скрипки Радмиле Котик, учителю по классу фортепиано Татьяне Моисеенко, учителям по классу музыкально-теоретических дисциплин Анастасии Свириденко и Виктории Шведовой, учителю по классу баяна Юлии Синицкой, учителю по классу хореографии Татьяне Сироте, учителю по классу гитары Юлии Гаврилюк.

Благодарственные письма Уваровичской школы искусств за инициативность, творчество, добросовестный труд и в связи с 50-летним юбилеем школы искусств коллегам вручила Екатерина Кравченко. Наград удостоены: учитель по классу скрипки Радмила Котик, учителя по классу изобразительного искусства Екатерина Минова и Елена Сотникова, учитель по классу хоровых дисциплин Мария Наврозова, учитель по классу цимбал Татьяна Еченко, учитель по классу баяна Елена Немцева.

Поздравить с юбилеем школы приехали коллеги – руководители структурных подразделений сектора культуры, первый директор учреждения образования Сергей Балдуев, выпускница 1982 года Лариса Евдачкова. В адрес педагогов, учащихся, родителей звучали трогательные аудио- и видеопоздравления от Татьяны Бурнышевой, начальника отдела культуры с 2006 по 2014 годы, и Эллы Ожигиной, бывшего директора школы искусств. Так как школа искусств тесно сотрудничает с учреждениями культуры и образования района, разделить радость события пришло руководство Коммунаровской средней школы в лице директора Юрия Торгонского и его заместителя Ольги Кашлачевой.

Гордость любого учреждения образования – его выпускники. У выпускников Уваровичской школы искусств по-разному складывались судьбы, но все они несут по жизни и в своем сердце любовь к музыке и творчеству. За последние десять лет 20 выпускников выбрали профессиональное обучение музыке и искусству. Многие из них вернулись в школу педагогами и продолжают нести факел мастерства и наполняют сердца детей любовью к музыке, живописи и танцу. Выпускники, присутствовавшие на юбилее, преподнесли творческие подарки.

На протяжении вечера свои лучшие номера дарили зрителям педагоги и ученики. Ярким финальным аккордом праздника стало совместное исполнение песни «Мир искусства».



Юбилей, как и любое торжество, проходит, но школьная жизнь продолжается. И каждый наступивший день будет писать новые страницы истории жизни Уваровичской детской школы искусств.

Наталья Логунова

Фото Елизаветы Малой