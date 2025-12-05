С началом учебного года многие родители сталкиваются с просьбами сдать деньги на нужды школы: ремонт, покупку мебели, штор, техники. Часто это преподносится как обязательное условие комфортного обучения. Но что говорит закон? Кто действительно имеет право собирать деньги и могут ли вас заставить платить?

— Законодательство Республики Беларусь говорит о том, что общее среднее образование в стране бесплатное. Это означает, что деятельность школ финансируется за счет средств бюджета, спонсорской помощи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных источников, не запрещенных актами законодательства, — поясняет Дмитрий Вашкель.

Однако не все вопросы в школе возможно решить за счет средств бюджета, поэтому у школ возникает необходимость привлекать помощь в том числе и родителей учащихся, чтобы нормально организовать учебный процесс.

Деньги на нужды школы и класса

— Все те нужды, на которые в учебном заведении собираются родительские деньги, можно условно разделить на нужды школы и класса. К первому варианту можно отнести, например, покупку новых парт, жалюзи, компьютеров, замену окон и дверей, ремонт школы и т. п.

Иными словами, все то, чем школа и так должна обеспечить своих учащихся.

— Под нуждами класса, в свою очередь, подразумевают различные дополнительные мелочи для комфорта или поощрения детей. К примеру, салфетки или питьевая вода в класс, конфеты для учащихся на 23 февраля и 8 Марта и др. То есть то, что детям школа предоставлять не обязана, — отметил специалист.

Кто может собирать деньги

Инициаторами таких денежных сборов могут выступать родительский комитет класса и попечительский совет школы. При этом родительский комитет вправе собирать деньги только на нужды класса, но не школы.

— Все же вопросы сбора денег для нужд школы вправе решать исключительно попечительский совет. Только он может предложить вам сдать на это деньги и организовать их сбор, – подчеркивает адвокат.

Со слов адвоката и согласно Положению о попечительском совете учреждения образования, утвержденному Минобразования Беларуси, школы имеют право использовать взносы от родителей, но только на добровольной основе.

— Если родители желают перечислить денежные средства на нужды заведения, то это можно сделать в безналичном порядке по квитанции на расчетный счет школы. У каждой таковой имеется. Эти деньги могут использоваться только на определенные цели, которые определяет попечительский совет. При этом родительский комитет в отличие от попечительского имеет право собирать денежные средства и наличными деньгами, и только на нужды класса, а не школы, — рассказал Дмитрий Вашкель.

Учитывая принцип добровольности таких перечислений, а также то, что у каждой семьи разное материальное положение, родитель вправе самостоятельно определить сумму денежных средств, которую он готов перечислить школе. Никто не вправе устанавливать какие-либо минимальные либо максимальные пороги для перечислений.

Что делать, если родителей принуждают сдавать деньги

— Если родитель столкнулся с такой проблемой и на него оказывают давление или понуждают сдавать денежные средства, то он вправе обратиться с жалобой к директору школы, в отдел образования соответствующей администрации или местного исполкома, Министерство образования или в прокуратуру, — резюмировал юрист.

mlyn.by