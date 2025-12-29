В рамках благотворительной акции «Наши дети» аграрно-технический колледж посетил заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома Евгений Миткевич

Вместе с директором ЧТУП «Атарт» Тариелом Аслановым, председателем районной организации Красного Креста Тамарой Кравцовой и директором учреждения Николаем Адашкевичем он поздравил учащихся с наступающими Новым годом и Рождеством, пожелал им крепкого здоровья, успехов в учебе и вручил подарки.

Евгений Коновалов

Фото автора