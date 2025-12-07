Что ждать от Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026 - 2030 годы





До второго заседания VII Всебелорусского народного собрания осталось всего ничего – пройдет оно в Минске 18-19 декабря. Повестка утверждена. В первый день будет заслушано обращение ­­Президента с Посланием белорусскому народу и Парламенту. Во второй – запланировано утверждение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026 -2030 годы. Направленный на повышение благосостояния и качества жизни наших людей документ, в обсуждение которого, как настаивает Александр ­­Лукашенко, должны быть вовлечены все делегаты. Разбираем основные посылы программы и смотрим, какие темы больше всего волнуют людей.

­СКАЗАНО

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

– Впереди нас ожидает очень крупное мероприятие, от которого зависит жизнь наших людей. И исполнять то, что будет принято на ВНС, – это задача всех. Это касается всего общества и прежде всего органов власти. Давайте договоримся, что действительно все делегаты должны быть вовлечены (в обсуждение проекта пятилетней программы. – Прим. ред.), какую бы должность они ни занимали. Если они хотят, готовы выступить – мы никому не должны запрещать. Люди должны выступать. Это же серьезный форум, это останется в истории не только страны, но и каждого человека.

На заседании Президиума Всебелорусского народного собрания, 25 ноября 2025 года.

Ключевые приоритеты нашего будущего

Итак, программа-2030, подчеркивают в Минэкономики, является системным документом, в котором выстроен четкий алгоритм достижения главной цели пятилетки – нового качества жизни белорусов. В ее основу легли фундаментальные принципы и стратегические ориентиры, которые были обозначены Главой государства, результаты аналитических исследований и соцопросов белорусов, а также запросы общества. Для эффективного ответа на внешние и внутренние вызовы создана целостная архитектура среднесрочных программ: 20 государственных (это ключевой инструмент бюджетного финансирования социальных обязательств), 17 отраслевых (речь идет о механизме привлечения коммерческого капитала для решения специализированных задач), семь региональных и 38 научных программ (они формируют фундамент устойчивого развития). Во главе этой пирамиды как раз программа-2030, которая каскадируется через комплекс программных документов, обеспечивая достижение поставленных задач и реализацию приоритетов.

Ее основа – семь ключевых приоритетов: национальная демографическая безопасность – сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи; развитие человеческого потенциала, качественное образование, воспитание гармоничной и патриотичной личности; создание качественной и удобной среды для жизни; рост конкурентоспособности, ускорение технологического развития и цифровая трансформация; сильные регионы; укрепление обороноспособности государства и развитие оборонного сектора экономики; реализация туристического потенциала.

Каждый из них наполнен конкретными задачами, оцифрованными через систему качественных индикаторов для оценки результативности – их около 70.

– Программа привлекает общественное внимание, потому что это документ стратегического планирования, – отмечает депутат Палаты представителей Национального собрания, делегат ВНС Александр Шпаковский.

Программа социально-экономического развития, с одной стороны, должна быть ориентирована на опережающие проекты, которые позволят нашей стране динамично развиваться, а с другой – учитывать сегодняшние реалии: риски, вызовы, угрозы, наши объективные возможности. ­­Президент, кроме того, потребовал высказаться всем.

Поставлена задача услышать всех людей, которым в конструктивном плане есть что сказать по данному вопросу. Чтобы в том числе потом никто не мог сказать, что такой важный документ обсуждали в тайной комнате узкой группой лиц. Так мы когда-то обсуждали и новеллы в Конституцию. Всебелорусское народное собрание имеет статус высшего органа народовластия. То есть мы серьезным образом расширили, скажем так, демократию белорусской модели за счет появления ВНС и дополнительной конституционной опоры государства из 1200 делегатов. И не будем забывать, что треть из них не являются чиновниками или управленцами. Это выдвиженцы основных структур гражданского общества. То есть фактически речь идет о голосе народа в сочетании с профессионалами из исполнительной и законодательной власти, а также местных Советов, что немаловажно.

Четкий прогноз на стабильность

В регионах, по словам министра экономики Юрия Чеботаря, проект программы вызвал немалый отклик. Основные вопросы касаются социальной инфраструктуры, поддержки, направлений, которые будет развивать страна прежде всего в области создания комфортной среды пребывания людей. Волнует общество инвестиционная тематика, открытие новых производств, особенно в перспективных отраслях. Комментируя тему, председатель общества «Знание» Алексей Авдонин проводит параллель: пока весь мир погружается в состояние неопределенности, хаоса и страха, мы делаем акцент на четких прогнозах и стабильности. Эксперт подчеркивает:

– В этих условиях человеку всегда важно понимать, что будет в будущем. ВНС – это конституционно закрепленный институт, который отвечает за формирование этого будущего. Он утверждает модель будущего и обеспечивает ее реализацию. В чем особенность предстоящей пятилетки? Запад говорит только о том, что будут войны, неопределенность, последует эпидемия разрушений. Мы же говорим, что все будет стабильно: экономика будет развиваться, будем внедрять передовые технологии, реализовывать сложнейшие инфраструктурные, инвестиционные проекты, повышать уровень регионов. ­­

Лучше, комфортнее, удобнее

Председатель Республиканской партии труда и справедливости, делегат ВНС Александр Хижняк тем временем обращает внимание: оперировать нужно не только валовыми и объемными показателями, но и тем, станет ли жизнь в стране лучше, комфорт­нее и удобнее.

– В представленном проекте программы значительный аспект уделен территориальным особенностям развития: сельским территориям, малым населенным пунктам, – акцентирует он.

Те направления развития сельских территорий, которые будут заложены в программу, конечно, волнуют их жителей. Это и рост доходов, и комфортные условия проживания, и обещанная цифровизация, и ряд других услуг для населения. Факт наличия больницы сегодня не вызывает удивления, но зачем она, если там не будет узких специалистов, которые смогут обслужить население района? Неспроста в проекте программы прослеживается тренд: к качеству от количества.

Слово делегату Всебелорусского народного собрания

Руслан Вегера, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

– До значимого общенационального мероприятия текущего года – заседания VII Всебелорусского народного собрания – остается совсем мало времени. Из всех регионов республики представители направятся в Минск для выработки ключевых положений, определяющих будущее нашего общества. На повестке дня – утверждение стратегии социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку.

Следует подчеркнуть, что этапу принятия Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы предшествовала кропотливая работа правительства и заинтересованных профильных структур, включая участие делегатов ВНС. Данная программа неоднократно обсуждалась в Овальном зале Дома Правительства депутатами Палаты представителей, где корректировались положения с учетом мнений граждан. По результатам рассмотрения программы на уровне Главы государства она приобрела окончательные очертания и свою уникальность.

Как представитель отдельных районных центров нашей страны, избранный делегатом ВНС, хотел бы выделить в программе важность современных и инновационных подходов к укреплению агропромышленного сектора сельских территорий. Особое внимание уделяется поддержке и расширению малого и среднего предпринимательства в регионах. Однако основополагающим аспектом является раскрытие человеческого потенциала, улучшение условий жизни белорусов во всех уголках нашей страны за счет повышения стандартов благосостояния населения. Программа имеет четкое распределение приоритетов и базируется на государственных и региональных программах развития. Это гарантирует ее эффективное выполнение с точки зрения финансирования и ресурсного обеспечения. Для оценки достижения целей определена система показателей с персональной ответственностью членов правительства.

В настоящее время перед нами стоит общая задача: используя существующие наработки, накопленный научно-технический потенциал и опыт, придать мощный импульс развитию экономики страны, чтобы сохранить и расширить благосостояние и социальные гарантии для граждан на многие годы вперед. Результативность воплощения данной стратегии развития во многом зависит от активности каждого из нас, нашей поддержки и консолидации вокруг руководства страны – сильного и мудрого лидера.

Сергей Халдай, председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов:

– Всебелорусское народное собрание стало особой формой народовластия, которая позволяет гражданам более широко участвовать в жизни страны, определяет стратегические направления развития общества и государства. Программа социально-экономического развития на 2026-2030 годы базируется на достижениях прошлых лет, учитывает перспективы современного развития и особенности глобализационных процессов, затрагивающих экономическую, политическую, культурную и экологическую сферы жизни нашей республики, актуальные проблемы и направлена на их решение. Важно, что в центре внимания программы – человек.

Главная цель пятилетки – переход на качественно новый уровень жизни каждого белоруса. Именно поэтому на первом месте – демографическая безопасность. Стабильная численность населения, рост рождаемости влияют на развитие экономики, которая в свою очередь является источником стабильного финансирования государственных программ.

Для развития страны необходимо иметь здоровую нацию, квалифицированных специалистов и высококлассных рабочих. Поэтому в проекте программы органично сочетаются вопросы образования и здравоохранения. В эти отрасли уже вложены значительные ресурсы, однако особое внимание уделяется ответственности каждого за свое здоровье и образование.

В основе современной стратегии развития – качество во всех сферах деятельности государства как ответ на современные вызовы, как прочный фундамент национального суверенитета и нового жизненного уровня. Очевидно, что достижение поставленной цели требует тесного и конструктивного взаимодействия государства, общества и бизнеса, объединения усилий всех слоев населения для эффективного решения задач социально-экономического развития страны.