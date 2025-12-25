В Беларуси утверждена новая программа социально-экономического развития на ближайшие пять лет. Традиционно большое внимание уделяется развитию молодежной политики. Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Владимир Павловский рассказал корреспонденту БЕЛТА о задачах и принципах работы Союза молодежи на будущую пятилетку.

«18-19 декабря прошло второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. В первый день оно было посвящено Посланию главы государства — мы заслушали действительно емкий доклад, который касался всех сфер жизнедеятельности на ближайшие пять лет. Конечно же, те посылы, которые были озвучены, как никогда актуальны, в том числе и при планировании работы Белорусского республиканского союза молодежи на ближайший год, на ближайшие пять лет. Потому что молодежь задействована во всех сферах жизнедеятельности, которые были обозначены. Это и IT-сектор, и сельское хозяйство, и здравоохранение, и образование», — отметил Владимир Павловский.

По его словам, в стране есть механизмы и условия для работы и самореализации граждан, а особенно для молодых специалистов. «Нам важно, чтобы молодые люди, которые приходят на свои первые рабочие места, оставались и осваивались там. Важно, чтобы они создавали семьи и в последующем приносили этому месту пользу. Есть все условия для того, чтобы население было сосредоточено не только в столице и областных городах, а было равномерно распределено и в районных центрах», — добавил первый секретарь ЦК БРСМ.

Если говорить про приоритеты, на которых построена программа социально-экономического развития нашей страны на ближайшие пять лет, то для Владимира Павловского как молодежного лидера страны первостепенную важность имеет национальная демографическая безопасность. «С нашей стороны этому будет уделяться большое внимание. Потому что у нас есть возможность приобщать современную молодежь к семейным ценностям. Есть возможность показать, что они могут быть классными папами и мамами, при этом еще и реализовать свои личные и профессиональные амбиции, — уверен Владимир Павловский. — А все приоритеты программы социально-экономического развития будут всячески содействовать росту демографических показателей, росту рождаемости и уменьшению коэффициента смертности».

«Мы как молодежная организация также будем прикладывать максимум усилий, — добавил он. — Перед нами стоят определенные задачи на перспективу. Возможно, все наши проекты будут в какой-то степени трансформированы. Также мы понимаем, что должны появляться и новые проекты. Поэтому здесь со своим активом будем в тесной связке работать. Я думаю, в ближайшее время в план мероприятий внесем проекты, которые будут исходить от наших первичных организаций, которые будут инициированы непосредственно молодежью на местах».

По-прежнему актуальным остается вопрос гражданско-патриотического воспитания. «Это направление особенно важно для нашего объединения. Считаю, что одна из главных наших задач — воспитание патриота. И глава государства говорил о том, что все молодые белорусы должны равняться на тех, кто своим примером показывает, что такое быть патриотом, любить свою страну. Ребятам нужно показывать и рассказывать о наших современных героях, одним из которых сегодня является механизатор предприятия «Кухчицы» Павел Шутило, который во время нынешней уборочной кампании намолотил 8 тыс. т зерна, что является абсолютным рекордом в стране. И говорить о них нужно для того, чтобы молодежь понимала, что продовольственная безопасность сохраняется у нас благодаря таким людям, нашим соотечественникам. И в будущем, выбирая себе профессию, ребята должны подходить к этому осознанно — должны понимать, для чего им это. Сегодня существует проблема, когда, приходя на свои первые рабочие места, они сталкиваются с тем, что учились, но не готовы работать по специальности. Такого быть не должно. А помочь в этом может практико-ориентированное обучение, чтобы молодые люди, помимо теории, постоянно находились в той сфере, в которую они в последующем придут как молодые специалисты, — сказал Владимир Павловский. — Я уверен, что в ближайшие пять лет упор будет сделан не только на учреждениях высшего образования. Мы видим уже сейчас тенденцию заинтересованности именно в тех специальностях, которые требуются нашей экономике. И ребята из учреждений, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования, осознанно придут на свои первые рабочие места и будут приносить пользу экономике страны».