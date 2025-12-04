Хорошо известно, что родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Однако законодательством Беларуси предусмотрено также, что с родителей, которые не предоставляют содержание своим нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, могут быть взысканы средства на их содержание (алименты) в судебном порядке. В преддверии Дня инвалидов (3 декабря) судья Минского городского суда Екатерина Чайко рассказала БЕЛТА о таком конкретном механизме по реализации прав инвалидов, как взыскание алиментов с родителей на нетрудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке.

В данном случае, по ее словам, судебной оценке будут подлежать два условия: нетрудоспособность и нуждаемость совершеннолетних детей. Нетрудоспособными следует считать граждан, которые являются инвалидами I и II групп. Люди с III группой инвалидности являются ограниченно трудоспособными, а поэтому их нуждаемость в получении содержания от родителей будет определяться с учетом конкретных обстоятельств (характера инвалидности, способности к труду, наличия источников существования).

Нуждаемость можно определить как невозможность удовлетворения жизненно важных потребностей в пище, одежде, жилище, лечении. При определении нуждаемости суд исходит из возможности человека назначенными ему пенсией, стипендией, пособием, имеющимся имуществом либо иными доходами удовлетворять необходимые для его жизни потребности. Если таких средств явно недостаточно, то это основание для возложения на родителей обязанности по предоставлению содержания. Состояние нуждаемости и размер содержания определяются судом, если между родителями и детьми не достигнуто соглашение о добровольном содержании.

Помещение людей, получивших содержание от родителей, в дома инвалидов само по себе не прекращает взыскание содержания, поскольку такие люди могут нуждаться в уходе, лечении, дополнительном питании и др.

В качестве примера судья рассказала о ситуации, когда исковые требования о взыскании средств на содержание дочери в размере двух базовых величин ежемесячно были удовлетворены. Суд указал, что нетрудоспособность дочери подтверждена установленной ей третьей группой инвалидности и необходимостью по состоянию здоровья получения среднего образования. Она получает социальную пенсию, ежемесячный размер которой составляет 75 % бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения. И пенсия истицы не позволяет в полной мере удовлетворить ее необходимые жизненно важные потребности.

В силу статьи 99 Кодекса о браке и семье, если размер алиментов не определен брачным договором или соглашением об уплате алиментов, при взыскании алиментов с родителей на нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи, размер алиментов определяется в твердой денежной сумме или в сумме, соответствующей определенному количеству базовых величин, подлежащей выплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения лица, с которого взыскиваются алименты, и лица, в пользу которого они взыскиваются.

При таких обстоятельствах заработок (доход), имущественное положение родителя, наличие у него иждивенцев и т.п. также подлежит учету. При этом если родитель имеет значительные материальные возможности, это не является основанием для определения к выплате больших сумм, которые не обусловлены степенью нуждаемости детей.

Например, при рассмотрении дела о взыскании алиментов судом установлено, что истец является инвалидом I группы, лишен возможности трудоустройства. Однако он не представил доказательств тому, что получаемой пенсии ему недостаточно. Не подтверждена объективными данными его нуждаемость в медицинских препаратах, помимо представляемых на льготных основаниях. Кроме того, суд указал об отсутствии у ответчика возможности выплачивать истцу алименты на его содержание, поскольку получаемый им доход составляет Br350, на его иждивении находится мать-инвалид II группы. Таким образом, решением суда отказано в удовлетворении иска о взыскании алиментов.

Екатерина Чайко также обратила внимание, что при изменении материального или семейного положения родителей, уплачивающих алименты на нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей по судебному постановлению, суд вправе изменить размер алиментов по иску заинтересованного лица.

В соответствии с требованиями Налогового кодекса Беларуси истцы, заявители освобождены от уплаты государственной пошлины при обращении в суд с требованиями о взыскании алиментов. Вместе с тем обязанность уплатить государственную пошлину возлагается на ответчика.

Иски о взыскании алиментов могут предъявляться как по месту жительства истца, так и ответчика.

Необходимо также помнить, что человек, у которого есть право на получение алиментов, может обратиться с заявлением о взыскании алиментов в суд независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на получение алиментов. В случае, если судом будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на содержание, но родитель уклонялся от их уплаты, то алименты могут быть взысканы и за прошлое время, но не более чем за три предшествующих года.

