В ближайшие дни крупнейший банк страны проведёт масштабные технологические работы. В течение недели в Беларусбанке будет обновляться программное обеспечение, из-за чего часть сервисов станет временно недоступна. Ниже — подробный график ограничений.
Когда нельзя оформить карточку
С 22 по 29 декабря (до 15:00) будут недоступны следующие операции:
- оформление персонализированных платежных карточек (с указанием данных держателя) в отделениях, операционных службах, а также через M-Belarusbank, Интернет-банкинг, сайт банка и Контакт-центр;
- выпуск дубликатов и перевыпуск платежных карточек, включая кредитные.
Кредитные операции: важные ограничения
С 24 декабря вводятся поэтапные ограничения:
- с 14:00 — нельзя подать заявки на кредиты и овердрафты, заключить кредитные договоры и допсоглашения, оформить документы по сопровождению кредита или получить справки;
- с 15:30 — приостанавливается перечисление средств по кредитным договорам;
- с 17:30 — становятся недоступны операции по вкладным и текущим счетам.
До указанных часов получение пенсий и другие операции доступны без ограничений. Однако банк рекомендует заранее спланировать визиты и операции.
Оплата кредитов через ЕРИП
Оплата кредитов через ЕРИП будет недоступна с 24 декабря (17:30) по 7 января.
Возможные перебои с карточками
Также специалисты предупреждают:
27 и 28 декабря с 1:00 до 10:00 возможны перебои в работе платежных карточек банка и сервисов с их использованием — как в Беларуси, так и за рубежом.