В ближайшие дни крупнейший банк страны проведёт масштабные технологические работы. В течение недели в Беларусбанке будет обновляться программное обеспечение, из-за чего часть сервисов станет временно недоступна. Ниже — подробный график ограничений.

Когда нельзя оформить карточку

С 22 по 29 декабря (до 15:00) будут недоступны следующие операции:

оформление персонализированных платежных карточек (с указанием данных держателя) в отделениях, операционных службах, а также через M-Belarusbank , Интернет-банкинг, сайт банка и Контакт-центр;

(с указанием данных держателя) в отделениях, операционных службах, а также через , Интернет-банкинг, сайт банка и Контакт-центр; выпуск дубликатов и перевыпуск платежных карточек, включая кредитные.

Кредитные операции: важные ограничения

С 24 декабря вводятся поэтапные ограничения:

с 14:00 — нельзя подать заявки на кредиты и овердрафты, заключить кредитные договоры и допсоглашения, оформить документы по сопровождению кредита или получить справки;

— нельзя подать заявки на кредиты и овердрафты, заключить кредитные договоры и допсоглашения, оформить документы по сопровождению кредита или получить справки; с 15:30 — приостанавливается перечисление средств по кредитным договорам;

— приостанавливается перечисление средств по кредитным договорам; с 17:30 — становятся недоступны операции по вкладным и текущим счетам.

До указанных часов получение пенсий и другие операции доступны без ограничений. Однако банк рекомендует заранее спланировать визиты и операции.

Оплата кредитов через ЕРИП

Оплата кредитов через ЕРИП будет недоступна с 24 декабря (17:30) по 7 января.

Возможные перебои с карточками

Также специалисты предупреждают:

27 и 28 декабря с 1:00 до 10:00 возможны перебои в работе платежных карточек банка и сервисов с их использованием — как в Беларуси, так и за рубежом.

