Технические работы по обновлению систем Беларусбанка, которые временно могли влиять на доступность операций по банковским картам, полностью завершены.





Ограничений 28 декабря не будет

Как сообщили в банке, ранее запланированные перерывы в работе сервисов и карточных продуктов 28 декабря с 01:00 до 10:00 отменены. Все системы функционируют в штатном режиме.

Доступны платежи, переводы и снятие наличных

Клиенты могут без ограничений пользоваться банковскими картами: доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных, работа устройств самообслуживания, а также сервисы Интернет- и Мобильного банкинга.

Кредитные и вкладные операции — с 29 декабря

При этом операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также операции по вкладным счетам будут планово возобновлены в понедельник, 29 декабря.

