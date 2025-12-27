Технические работы по обновлению систем Беларусбанка, которые временно могли влиять на доступность операций по банковским картам, полностью завершены.
Ограничений 28 декабря не будет
Как сообщили в банке, ранее запланированные перерывы в работе сервисов и карточных продуктов 28 декабря с 01:00 до 10:00 отменены. Все системы функционируют в штатном режиме.
Доступны платежи, переводы и снятие наличных
Клиенты могут без ограничений пользоваться банковскими картами: доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных, работа устройств самообслуживания, а также сервисы Интернет- и Мобильного банкинга.
Кредитные и вкладные операции — с 29 декабря
При этом операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также операции по вкладным счетам будут планово возобновлены в понедельник, 29 декабря.