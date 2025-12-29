Председатель райисполкома, член партии «Белая Русь» Валентин Ундруль, председатель районного отделения партии «Белая Русь», председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению, развитию и благоустройству населенных пунктов районного Совета депутатов Артем Гришай, заместитель председателя районного отделения партии Татьяна Чечко и член совета партии Валентина Жукова поздравили родителей и детей с новогодними праздниками и вручили сладкие подарки. От имени партийцев Валентин Ундруль пожелал большой и дружной семье взаимопонимания, любви, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья.

К поздравлениям присоединились начальник отдела образования райисполкома Надежда Романова и специалист Оксана Чечко, вручив подарки от районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки.

Игровую программу со сказочными героями, Дедом Морозом и Снегурочкой для ребят подготовил коллектив СШ №1 г.Буда-Кошелево – Школы мира.

Завершая визит, активисты «Белой Руси» акцентировали внимание на том, что дети – будущее Беларуси, ее потенциал. Поэтому важно, чтобы каждый ребенок не был обделен вниманием, рос и гармонично развивался. А в будущем стал не просто специалистом в каком-либо деле, но и членом общества с активной гражданской позицией.

Наталья Логунова

Фото автора