Бывают моменты, когда каждому белорусу нужна экстренная психологическая помощь. В Беларуси теперь есть короткий номер, позвонив по которому, можно поговорить с опытными специалистами и хоть немного облегчить душу, сообщает «Медицинский вестник».
Служба работает круглосуточно по всей стране.
«По номеру 133 в Республике Беларусь начала работу бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи», — пишет издание.
На звонки отвечают психологи государственных организаций здравоохранения.
Позвонить можно в самых разных ситуациях:
- если умер близкий человек;
- при расставании с любимым;
- при тяжелых болезнях;
- если вы переживаете насилие;
- или если возникают суицидальные мысли.
Если ситуация не настолько критична или есть возможность, лучше обратиться очно — на приём к психологу, психотерапевту или психиатру-наркологу.