Бывают моменты, когда каждому белорусу нужна экстренная психологическая помощь. В Беларуси теперь есть короткий номер, позвонив по которому, можно поговорить с опытными специалистами и хоть немного облегчить душу, сообщает «Медицинский вестник».

Служба работает круглосуточно по всей стране.

«По номеру 133 в Республике Беларусь начала работу бесплатная круглосуточная служба экстренной психологической помощи», — пишет издание.

На звонки отвечают психологи государственных организаций здравоохранения.

Позвонить можно в самых разных ситуациях:

если умер близкий человек;

при расставании с любимым;

при тяжелых болезнях;

если вы переживаете насилие;

или если возникают суицидальные мысли.

Если ситуация не настолько критична или есть возможность, лучше обратиться очно — на приём к психологу, психотерапевту или психиатру-наркологу.

mlyn.by