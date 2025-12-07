Белорусская железная дорога ПРИЗЫВАЕТ граждан соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожных путях и вблизи железнодорожного полотна:

не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах;

не находитесь вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения;

не ходите по путям и не сидите на рельсах;

не используйте наушники и мобильные телефоны, переходя пути;

не перебегайте пути перед движущимся поездом, убедитесь, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта;

не передвигайтесь вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса;

не подлезайте под подвижной состав.

БЧ. Official