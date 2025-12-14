График движения поездов на 2025–2026 год сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта. График будет действовать в течение года.

Всего в нормативном графике движения поездов на 2025/2026 год по сети Белорусской железной дороги предусмотрено курсирование 376 пар пассажирских поездов, в том числе в международном сообщении – 26 пар, в межрегиональном сообщении бизнес-класса – 24, межрегиональном сообщении экономкласса – 35, региональном сообщении бизнес-класса – 10, региональном сообщении экономкласса – 281 пара поездов, в том числе 36 пар поездов в сообщении с городами-спутниками г. Минска – Заславлем, Смолевичами и Руденском.

При формировании маршрутной сети в рамках Союзного государства железнодорожные администрации двух стран подошли с учетом потребности населения в поездках в дневное или ночное время, а также дальности поездки. С 14 декабря 2025 года международные пассажирские перевозки организованы в сообщении Беларусь – Россия по основным пассажирообразующим направлениям в прямом и беспересадочном сообщении таким, как Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Адлер, Минеральные Воды, Анапа, Архангельск и Мурманск.

В целом, в графике движения на 2026 год сохранены все ранее существующие маршруты курсирования международных поездов.

В рамках развития дневного скоростного железнодорожного сообщения с 15 декабря 2025 года в графике движения предусмотрено ежедневное курсирование дополнительного поезда № 719/720 Москва – Минск – Москва составом «Ласточка».

Также с декабря 2025 года продолжат курсирование беспересадочные вагоны Калининград – Минеральные Воды (зимний период) и Минск – Минеральные Воды (летний период) периодичностью через день, а также Минск – Архангельск через Смоленск, Москву, Ярославль, Вологду периодичностью один раз в неделю. Поезд международных линий Минск – Самара предусматривается в новом графике движения поездов по указанию.

В графике движения пассажирских поездов в периоды повышенного спроса на пассажирские перевозки по маршруту Минск – Санкт-Петербург и Полоцк – Москва также предусмотрены дополнительные поезда удобным для пассажиров расписанием.

В целях обеспечения перевозки по предвыходным, выходным и праздничным дням в графике движения предусмотрены дополнительные поезда, которые будут курсировать по наиболее популярным у пассажиров маршрутам как в международном сообщении, так и в пределах страны.

Во внутриреспубликанском сообщении сохранен принцип узнаваемого для потребителей транспортных услуг расписания, при этом, в целях приведения размеров движения пассажирских поездов в соответствие с пассажиропотоком был скорректирован маршрут следования поезда межрегиональных линий экономкласса № 609/610 Гродно – Гомель – Гродно. Также в сообщении Гродно – Гомель – Гродно дополнительно организовано курсирование беспересадочной группы вагонов ежедневной периодичностью маршрутом следования через станцию Минск-Пассажирский. Размеры движения поездов, сформированных из вагонов локомотивной тяги и курсирующих в пределах областей республики, сохранены без изменений, в том числе на направлении Витебск – Крулевщизна – Лынтупы.

Особое внимание при формировании графика было уделено развитию и усилению транспортных связей регионов республики, в том числе за счет задействования современного моторвагонного подвижного состава на пассажирообразующих направлениях, связывающих нашу столицу с областными центрами и городами: Орша, Полоцк, Пинск и Мозырь.

Так, с декабря 2025 года по маршруту Минск – Пинск – Минск назначен новый поезд региональных линий бизнес-класса периодичностью курсирования по субботам и воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни, кроме этого, в сообщении Брест – Минск по понедельникам назначен регулярный поезд востребованным для пассажиров расписанием.

В сообщении между Минском и областными центрами, а также крупными городами республики будут курсировать более 30 пар поездов межрегиональных и региональных линий бизнес-класса, обслуживаемых моторвагонным подвижным составом.

График движения поездов региональных линий экономкласса сформирован на основании мониторинга спроса на перевозки, направлений преобладающих пассажиропотоков, а также выполнения требований системы государственных социальных стандартов по обслуживанию населения в области транспорта и обеспечивает транспортную доступность для населения регионов.

С учетом этого, а также в результате проведенной совместной работы с облисполкомами по оптимизации размеров движения на малоинтенсивных участках Лида – Беняконе и Осиповичи – Гродзянка в связи с незначительным пассажиропотоком, соизмеримым с количеством мест в автобусе, железнодорожное пассажирское сообщение на данных направлениях заменено автобусным.

Более подробную информацию о графике движения поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте pass.rw.by , с помощью официального мобильного приложения «БЧ.Мой поезд» и по телефону Контакт-центра Белорусской железной дороги 105 (поддержка пассажиров, находящихся за пределами Республики Беларусь, по телефону +375 222 39 25 47).

