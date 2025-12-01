Белорусы могут в декабре пройти техосмотр со скидкой в отдельных регионах страны, сообщили БЕЛТА в УП «Белтехосмотр».

С 1 по 31 декабря 2025 года объявлены специальные скидки на прохождение государственного технического осмотра. Акция распространяется на физических лиц — собственников/владельцев транспортных средств категорий M1, N1, O1 (легковые; грузовые менее 3,5 т; прицепы менее 0,75 т). Так, 1-10 декабря — скидка 30%, 11-20 декабря — скидка 20%, 21-31 декабря — скидка 10%. Акция доступна для физических лиц — совершеннолетних граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране. Скидка распространяется на контрольно-диагностические работы и не включает в себя получение разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении.

Акция касается диагностических станций в разных населенных пунктах — №73 (деревня Буденовка), №78 (Островец), №79 (Ганцевичи), №80 (Слуцк), №83 (Дятлово), №124 (Слоним), №152 (Бобруйск), №167 (Витебск), №200 (Брест), №201 (Гродно), №203 (Мстиславль), №210 (Минск), №222 (Жабинка), №235 (Гродно), №241 (Ляховичи), №252 (Могилев), №255 (Гомель).

Акция не суммируется с другими специальными предложениями предприятия.

Каждый участник акции, зарегистрировавшись в личном кабинете на сайте GTO.BY, получит персональный промокод, предоставляющий скидку 10% на очередной техосмотр. Скидка действует до 31 декабря 2026 года (для авто моложе 10 лет — до 31 декабря 2027 года).