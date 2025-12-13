В СУП «Андреевка» продолжается внесение органических удобрений в почву. Среди тех, кому поручено это дело, – трактористы-машинисты Николай Михневич и Дмитрий Балобан.

Как гласит народная мудрость, какова земля, таков и хлеб. Если хорошо ее удобрить, она ответит высоким урожаем. Вот и стараются аграрии, чтобы по весне зерна упали в плодородную почву.

Дмитрий Балобан трудится в СУП «Андреевка» более шести лет. В хозяйство он пришел из аграрно-технического колледжа, где два года работал мастером по вождению. Чаще всего ему поручают обработку земли под посев, отвозку зеленой массы в кормозаготовительный период. В предыдущие годы доводилось участвовать и в уборочной кампании. Сейчас Дмитрий Александрович вносит органику на поля возле Дуравичей. Он из местных. Как говорится, в родных краях и работать приятнее.

– Мой отец трудился в хозяйстве водителем и часто брал меня с собой. А когда давал порулить, счастью моему не было предела. В такие моменты я сам себя уверял: когда вырасту, обязательно стану водителем, – поделился аграрий.

Дмитрий Александрович не только хороший работник, но и семьянин. Вместе с супругой Татьяной воспитывает двоих сыновей и дочь. Рад, что мальчики проявляют интерес к технике, как когда-то и он сам. Значит, семейная династия продолжится.

Многодетным отцом является и Николай Михневич. У него двое сыновей и две дочери. А еще с супругой Натальей держат хозяйство. Они успевают и детей растить, и работать, и по дому управляться.

– Нам с детства родители привили любовь к труду. Теперь мы так же воспитываем и своих детей: девочки помогают маме на кухне и в уборке, сыновья – по хозяйству, – пояснил Николай Владимирович.

Аграрий не жалеет о том, что после службы в армии пришел в местное хозяйство. Признается, что пословица «Где родился, там и пригодился» – точно про него. До января он продолжит на тракторе вносить органику, а примерно в конце февраля начнется новый сезон – дискование почвы.

Николаю Михневичу можно поручить любое задание и быть уверенным в хорошем результате. Он привык делать всё основательно. Это видит не только руководство сельхозпредприятия, за добросовестный труд ему объявлена благодарность районного исполнительного комитета.

– Я рад, что работа земледельцев высоко ценится. Показал награду детям и услышал в ответ: «Папа, ты – молодец!» Быть примером для них очень важно, – отметил Николай Владимирович.

Евгений КОНОВАЛОВ

Фото автор