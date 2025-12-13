В рамках совещания управделами Президента Юрий Назаров отметил, что программа, утверждающая план развития АПК региона должна стать обязательным к исполнению документом с указанием конкретных ответственных:

«Свои задачи и ответственность должен понимать каждый – от губернатора до руководителя сельхозпредприятия».

Кроме того, отметил уполномоченный Главы государства в Гомельской области, необходимо закрепить упрощенный порядок оказания шефской помощи для развития сельхозорганизаций и наведения порядка на территории хозяйств. Также должны быть заключены договоры по обеспечению шефами сохранности техники предприятий АПК.

Гомельщина официально