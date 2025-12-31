В преддверии новогодних праздников работники Буда-Кошелевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям провели ряд профилактических мероприятий в рамках республиканской акции «Безопасный Новый год!». Спасатели совместно с юными спасателями и Дедом Морозом в боевой одежде пожарного посетили популярные магазины «Фикс Прайс» и «Три цены», где в интерактивной форме рассказали гражданам о правилах безопасности в зимний период.

Одной из ключевых тем, затронутых на мероприятиях, стало установка новогодней елки. Участникам объяснили, как предотвратить возгорание елки и что делать в случае, если такая ситуация все же произошла. Работники МЧС подчеркнули важность соблюдения простых правил: использование только качественных электрических гирлянд, установка ёлки вдали от источников тепла и регулярная проверка состояния украшений.

Кроме того, особое внимание было уделено безопасному использованию пиротехники. Гражданам рассказали о правилах выбора и применения фейерверков, а также о потенциальной опасности не взорвавшихся петард. Правильное обращение с пиротехническими изделиями может существенно снизить риск травм и несчастных случаев в праздничные дни.

Не менее важной частью мероприятий стала информация о безопасности на водоёмах. Спасатели объяснили, как действовать, если человек провалился под лёд, и как правильно оказать первую помощь в такой ситуации. Эти знания могут спасти жизнь и помочь избежать трагедий.

Всем участникам мероприятий были вручены буклеты «Безопасный Новый год», содержащие полезные советы и рекомендации по обеспечению безопасности в праздничный период. Эти материалы помогут каждому жителю района лучше подготовиться к праздникам и избежать возможных опасностей.

Буда-Кошелевский РОЧС