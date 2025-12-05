Виктория Рогалевич, председатель Молодежного совета при районном Совете депутатов:

– Совсем скоро состоится Всебелорусское народное собрание, и для молодежи это реальная возможность поучаствовать в жизни страны. Через делегатов молодое поколение получает право голоса в обсуждении и одобрении ключевых стратегических документов.

Такой формат диалога между обществом и государством взаимовыгоден. С одной стороны, он позволяет руководству страны получать от молодежи свежие идеи и актуальные запросы. А это немаловажно для планирования таких сфер, как образование, трудоустройство, поддержка IT-сектора, развитие культуры и социальной инфраструктуры. С другой – для самой молодежи прямое участие – это урок гражданской ответственности. Молодое поколение не только может высказаться, но и по-настоящему ощутить свою роль в создании Беларуси будущего, и лучшей основой для этого является осознанный патриотизм.

Убеждена, что принятые на ВНС решения заложат прочный фундамент для устойчивого развития страны на ближайшие годы.