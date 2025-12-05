Диана Хлебоказова, директор Гусевицкой школы, депутат Октябрьского сельского Совета депутатов:

– Всебелорусское народное собрание демонстрирует единство нашего народа и его приверженность к мирному развитию и стабильности. Участие в собрании представителей местных Советов депутатов позволяет доносить проблемы регионов до высшего руководства и искать совместные решения.

ВНС – важный механизм народного мнения для принятия стратегических решений в интересах страны. Считаю, что такая форма работы укрепляет доверие к государству и показывает, что будущее Беларуси определяется коллективной волей ее граждан.