Екатерина Ковалева, директор гимназии г. Буда-Кошелево:

– Предстоящее Всебелорусское народное собрание определит вектор развития страны на ближайшие пять лет. Ключевая концепция программы – сформировать самодостаточное и конкурентоспособное государство, в центре внимания которого – человек. Уверена, Беларусь и дальше будет страной с развитой цифровой индустрией, технологической структурой, прорывными технологиями. Программа также предполагает тесную связь образования с экономикой. Это означает, что учебные программы, особенно в гимназиях, могут быть скорректированы с учетом потребностей рынка труда.

Большой акцент сделан на молодежь, развитие ее инициатив. Убеждена, что молодые люди, обладая энергией, новыми идеями и лидерскими качествами, будут важным двигателем перемен в современном обществе. Поддержка молодежной активности, создание условий для ее участия в решении общественно важных вопросов, будет способствовать обеспечению не только справедливого будущего, но и стабильного развития страны. Ну а мы, педагоги, обязаны реализовать задачи, поставленные перед образованием и воспитать настоящих патриотов, активных людей, приносящих пользу нашей стране.