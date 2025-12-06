Станислав Крылатов, главный врач центральной районной больницы:

– Меня волнуют не только текущие задачи здравоохранения, но и стратегические цели, которые определяют здоровье нации на долгосрочную перспективу. Поэтому предстоящее Всебелорусское народное собрание, на котором будет утверждена программа социально-экономического развития на пятилетку, я считаю событием исключительной важности.

В проекте обозначен приоритет, напрямую связанный с нашей профессиональной деятельностью – национальная демографическая безопасность, что в том числе подразумевает укрепление здоровья населения. И речь об этом идет в самом широком смысле: от поддержки молодой семьи и создания условий для рождения детей до обеспечения качественной и доступной медицинской помощи на протяжении всей жизни человека.

Отрадно, что государство видит в здравоохранении стратегическую инвестицию в демографическую безопасность и качество жизни каждого гражданина. Реализация этого плана позволит нам, врачам, работать более эффективно, а нашим пациентам – жить дольше и быть здоровыми.