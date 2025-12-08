Лилия Котлярова, председатель Рогинского сельского Совета депутатов, сельского исполнительного комитета:

– В проекте программы на следующую пятилетку обозначены семь ключевых приоритетов, которые направлены на обеспечение стабильного развития страны и улучшение благосостояния граждан. Все они важны. Как сельского жителя меня особо интересует один из них – сильные регионы. Цель этого приоритета – создать равные возможности занятости и качества жизни населения в каждом регионе. Развитие сельских территорий – важная составляющая государства. Качество жизни не должно зависеть от места проживания человека. Все мы хотим ездить по хорошим дорогам, иметь комфортное жилье, развитую инфраструктуру. От положения дел в деревнях и агрогородках во многом зависит благосостояние всех жителей страны, об этом неоднократно говорит наш Президент. Действительно, жизнь на селе становится все более привлекательной и комфортной.

В нашем сельсовете, к примеру, давно мечтали благоустроить парк, который имеет особую историческую и архитектурную ценность. В нынешнем году в преображение живописного уголка вносят свой вклад не только местные жители, но и коллективы организаций района. Это яркий пример того, что достижение поставленных целей, даже самых масштабных, начинается с единства и работы каждого гражданина.