Светлана Гавриленко, ведущий инженер по охране труда ДРСУ-184:



– Всебелорусское народное собрание – важное событие для нашей страны и играющее ключевую роль как в укреплении внутренней стабильности, так и в формировании внешнеполитического курса Беларуси. Это четкий ориентир на интересы народа. На собрании будут определены дальнейшие направления развития государства, что очень важно для сохранения суверенитета и мира.

В программе большое внимание уделено созданию качественной и удобной среды для жизни, в том числе улучшению состояния дорог: наращивание объемов капитального и текущего ремонта автодорог общего пользования, создание «быстрых» дорожных связок «агрогородок-районный центр-областной центр», реконструкция и строительство автодорог с высококачественным покрытием, повышение надежности мостовых сооружений. Все отремонтированные дороги от районного центра к агрогородкам – с усовершенствованным покрытием. Доля отремонтированных дорог в общем объеме местных и республиканских составит не менее 25 тыс. км.

Уверена, что поставленные цели будут достигнуты, благодаря качественной работе и ответственному подходу каждого на местах, ведь это залог нашего будущего.